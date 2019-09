L' Inter vince il derby contro il Milan | Brozovic re di Milano

LIVE Milan-Inter 0-2 - Serie A in DIRETTA : Conte vince il derby. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEGLI ANTICIPI DI SABATO 21 SETTEMBRE VIDEO E GOL DI Milan-Inter 0-2 Pagelle Milan-Inter 0-2 Milan: Donnarumma 6,5; Conti 5,5, Musacchio 5,5, Romagnoli 5, Rodriguez 5 (dal 72′ Hernandez, 6); Kessié 6, Biglia 5, Calhanoglu 5,5 (dal 64′ Paquetà, 5,5); Suso 6, Leao 5,5 (dall’83’ Rebic, 6), Piatek 5. Inter: Handanovic 6,5; Godin 6,5, De Vrij 7, Skriniar 7; ...

Non convince la batteria Huawei P20 Lite dopo l’ultima patch estiva - ma prospettive Interessanti : Stiamo vivendo un periodo ricco di novità per quanto riguarda uno smartphone diventato assai popolare in Italia, vale a dire il cosiddetto Huawei P20 Lite. Il device qualche settimana fa ha ricevuto una nuova patch, come vi abbiamo riportato praticamente in tempo reale sulle nostre pagine, ma ora tocca analizzare anche gli effetti del firmware che in teoria avrebbe dovuto assicurare una maggiore stabilità al dispositivo. Proviamo in sostanza ad ...

Damascelli : Milan-Inter - per Conte non ci sono alternative : vincere e basta : Stasera c’è il derby di Milano, e Antonio Conte non può perdere e nemmeno pareggiare, scrive Tony Damascelli su Il Giornale. Può solo vincere. “Perché Conte Antonio sa benissimo che stasera si giocano due partite, il derby, d’accordo, quello fa parte della storia del grande calcio non soltanto italiano, e l’altro derby, lui, l’allenatore, contro tutti, atteso malignamente all’inciampo, alla sbandata, secondo usi acidi dei nostri ...

Biglia a Sportmediaset : “Ci aspettavamo di più dal gioco - ma a Verona contava vincere. Derby? Rispetto per l’Inter” : Quando mancano due giorni all’attesissimo derby della Madonnina tra Milan e Inter, Lucas Biglia ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dell’avvio di stagione dei rossoneri e della Stracittadina del capoluogo lombardo. C’è una forma di ossessione sul Derby? Sono 3 anni che il Milan non lo vince. Questo influisce, o vi dà carica? “Deve essere una carica, perché dà continuità al lavoro, ti dà fiducia in quello che fai, dà ...

Champions League - i risultati di martedì 17 settembre. Vince il Napoli - pareggiano Inter e Barcellona - Valencia batte Chelsea : Oggi martedì 17 settembre è incominciata la Champions League 2019-2020 di calcio, prima giornata davvero ricca di emozioni con tanti gol e alcuni risultati a sorpresa. L’Italia sorride a metà: impresa fenomenale del Napoli che ha sconfitto il Liverpool per 2-0 grazie al rigore trasformato da Mertens all’ottantesimo minuto e al sigillo di Llorente nel recupero, pareggio deludente per l’Inter in casa contro il modesto Slavia ...

Intervista Insigne al Mattino : “Il sogno è vincere la Champions. I nuovi compagni sono forti - meritiamo di vincere” : L’attaccantee capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha concesso una lunga Intervista al quotidiano napoletano “Il Mattino” Intervista Insigne – Il talento di Frattamaggiore ha parlato dei nuovi acquisti del Napoli e del suo sogno di giocare la Champions. Le parole di Insigne: Stavolta il sorteggio Champions non è stato terribile come in passato: che ne pensa? “Rispetto all’anno scorso siamo stati più fortunati, ...

Tale e Quale Show : Lidia Schillaci vince la prima puntata Interpretando Lady Gaga : Lidia Schillaci si è distinta nella prima puntata di Tale e Quale Show, trasmissione di Rai1 condotta da Carlo Conti, per la sua interpretazione magistrale nei panni della popstar Lady Gaga. La siciliana ha trionfato nel corso del primo appuntamento del programma condotto da Carlo Conti, andato in onda venerdì 13 settembre 2019. Un successone se contiamo che sono stati 844 mila gli spettatori ad aver seguito la trasmissione, dominando il ...

Manolas a Sky : “Ieri segnale positivo - per stare in alto bisogna vincere queste partite. Scudetto? Ancora presto - ma ci siamo. Inter ha avuto partenza facile - noi la più dura. La difesa…” : Kostas Manolas da Castel Volturno ai microfoni di Sky Sport Castel Volturno, Kostas Manolas ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, riguardo il match di ieri vinto dal Napoli: “E’ un segnale positivo, abbiamo vinto senza subire gol. Se vuoi restare sempre in alto, bisogna vincere queste partite. Alla fine sono queste le gare che servono per vincere qualcosa. Ancora molto presto per parlare di lotta a tre ...

Bellissima 19enne diventa miss e vince una liposuzione ma muore durante l’Intervento : Una ragazza è riuscita a vincere un concorso di bellezza locale a Quito in Ecuador a soli 19 anni. La ragazza Bellissima si chiamava Catherine Cando, ha ricevuto come premio un tablet e un intervento di chirurgia estetica a scelta. I giudici del concorso di bellezza avevano detto che era una ragazza molto bella ma che doveva perdere qualche chilo e per questo motivo lei aveva optato per un intervento di liposuzione. La ragazza ...

Beppe Convertini sbarca su Linea Verde : "Entrerò in punta di piedi - spero di convincere il pubblico" | InterVISTA : Reduce dal successo con 'La vita in diretta estate', il conduttore è pronto per una nuova avventura sempre su Rai1 nel...

Allegri : «L’Inter di Conte e Marotta può vincere lo scudetto. La Juve di Sarri? Sì - l’ho guardata» : “Non sono pentito della scelta fatta con la Juventus, le cose non vanno forzate” parla così del suo addio ai bianconeri Massimiliano Allegri intervistato da Massimo Giletti. Come riporta padovasport.tv il tecnico non è assolutamente pentito di aver lasciato la guida della Juve dopo 5 anni intensi di lavoro e risultati “Abbiamo capito tutti e due, forse il presidente lo ha capito prima di me, che era il momento di prendersi una ...

Martin Eden dopo Venezia vince anche al Toronto International Film Festival 2019 : Martin Eden vince il Platform Prize al Toronto International Film Festival 2019 Ennesima soddisfazione per Pietro Marcello con il suo Martin Eden, fresco vincitore della Coppa Volpi 2019 assegnata al protagonista Luca ...

Allegri si ‘dimentica’ della Juventus : “l’Inter adesso può vincere lo scudetto” : Il tecnico Massimiliano Allegri ha interrotto in estate il rapporto con la Juventus, adesso l’allenatore si è presto un anno di pausa con l’obiettivo di tornare protagonista dalla prossima stagione.”Non sono assolutamente pentito della scelta fatta con la Juventus, le cose non vanno forzate. Dopo cinque anni era arrivato il momento di prenderci una pausa, forse il presidente l’aveva capito prima di me. Ne abbiamo ...