Liga | il Siviglia ospita il Real Madrid | diretta su DAZN

Risultati Liga - successo in trasferta per il Siviglia : la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Liga – Si torna in campo dopo la sosta per le Nazionali anche in Spagna. Quarto turno nel massimo campionato iberico. Finisce senza reti l’anticipo tra Maiorca e Athletic Bilbao. Domani tutte in campo le big: successo con il rischio per il Real Madrid, la squadra di Zidane ha vinto con il risultato di 3-2 contro il Levante, decisiva la doppietta dell’attaccante Benzema. L’Atletico Madrid cade in casa ...

Risultati Liga - il Siviglia non si ferma : blitz anche sul campo del Granada : Risultati Liga – Non si ferma la marcia del Siviglia che si candida ad essere una candidata per la vittoria della Liga, guida la classifica del campionato in solitaria in attesa delle altre partite. Dopo il successo contro l’Espanyol, il Siviglia si conferma anche contro il Granada, partita più equilibrata del previsto con gli ospiti che riescono a conquistare i tre punti con il minimo sforzo, 0-1 il risultato finale. Decide ...

Liga - il Betis Siviglia cade in casa : Valladolid corsaro 1-2 : Falsa partenza per il Betis, che al Benito Villamarin cede per 2-1 al Valladolid. Andalusi in dieci dopo appena 8 minuti per il rosso a Robles, Guardiola porta avanti gli ospiti al 63′ con un bel sinistro all’angolino, Loren pareggia cinque minuti dopo da pochi passi, ma all’89’ Plano si inventa una grande girata e firma il successo dell’undici di Sergio. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per ...