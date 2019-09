Lega | il consigliere toscano sospeso | “Se una donna non ha un mestiere | un’arte o un

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2019) “Perché latoscana mi ha? Non lo so nemmeno io. Di certo non può chiedere le mie dimissioni. Pentirmi di quello che ho detto? Non ho detto proprio niente di particolare“. Risponde così a Giuseppe Cruciani, nel corso de “La Zanzara”, Roberto Salvini, ilregionale dellache giorni fa, durante una riunione in tema di prostituzione nella Commissione sviluppo economico, ha proposto di “mettere le donne. in vetrina” al fine di promuovere il turismo in Toscana. Roberto Salvini ribadisce il suo assunto e non si pente assolutamente: “Il turismo va visto come una fonte che porta soldi. In quella riunione, ho solo detto che altri Paesi nostri concorrenti cercano di creare un punto di attrazione per far spendere i turisti. E un esempio è dato dalle donne in vetrina. In Germania e in Olanda fanno così. Anche in Svizzera e in ...

DarioNardella : Roberto Salvini, consigliere regionale della #Lega. Dimissioni dalla @regionetoscana subito, grazie. - MonicaCirinna : La sospensione del consigliere regionale toscano non basta: se la Lega vuole davvero prendere le distanze dalla sua… - AlessiaMorani : Un consigliere regionale della #Lega per rilanciare il turismo propone di mettere le donne in vetrina. Avete capito… -