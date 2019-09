Le notizie del giorno ore 9 | 30

Fonte : agi

(Di domenica 22 settembre 2019) SVOLTA IRAN: ROHANI ANNUNCIA PIANO DI PACE PER LA REGIONE Il presidente: "Lo presenteremo nei prossimi giorni all'Onu, in questo momento storico, importante e delicato, tendiamo ai nostri vicini la mano dell'amicizia e della fratellanza". MANOVRA, RENZI AVVERTE: SÌ A INVESTIMENTI VERDI MA SENZA NUOVE TASSE Il leader di Italia viva pone dei paletti: "Serve un piano sul modello tedesco ma questo non significa alzare le tasse agli agricoltori o ad altri". Ieri il premier Conte aveva aperto all'ipotesi di tassare voli e merendine per finanziare misure su ambiente e scuola. GOVERNO, SPADAFORA: "POSSIAMO ALLARGARE L'ALLEANZA CON IL PD ALLE REGIONALI E OLTRE" Il ministro: "Abbiamo ottime chance di arrivare a fine legislatura perché, se non lo facessimo, regaleremmo il Paese a una destra populista e dannosa". USA 2020: BIDEN IN DIFFICOLTÀ, LA SENATRICE WARREN AVANTI IN ...

Agenzia_Ansa : Il premier @GiuseppeConteIT ad #Atreju promuove la proposta del ministro Fioramonti di trovare risorse tassando me… - Agenzia_Ansa : Scoppia la protesta in piazza #Tahrir al Cairo contro il governo del presidente Al Sisi. Centinaia in strada, anche… - Mov5Stelle : C’è chi fa le scissioni e chi vota contro un arresto. Ma questa mattina, come al solito, l’obiettivo di molti ‘gior… -