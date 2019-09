L’Aquila | sindaco Biondi | “Su Festival Incontri mi accusano di censura Saviano e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2019) Ospite della kermesse di Atreju, ilde L’Aquila Pierluigiè tornato sulla polemica sule sull’esclusione di Robertoe Zerocalcare dalla lista degli ospiti (esclusione chiesta dallo stesso Comune). “Sono stato accusato di– ha detto ildi Fratelli d’Italia dal palco – solo perché ho chiesto a una tizia di non spendere 700mila euro per fare una carnevalata di sinistra dove era assente il pluralismo. Mi dicono che non voglioe Zerocalcare. Sì in realtà non li voglio – prosegue – L’Aquila è una città plurale, nobile, aristocratica che non merita questo genere di cose” L'articolo L’Aquila,: “Sumidie Zerocalcare non li voglio, città non merita queste cose” proviene da Il Fatto Quotidiano.

