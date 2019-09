Landini: "Opzione donna? Penalizzante"

"Quota 100non ha risolto il problema della revisione della legge Fornero, che rimane aperto e va discusso". Così il segretario generale della Cgil,, durante il dialogo con il premier Conte alle 'Giornate del lavoro'. "Condividiamo che c'è un problema per le donne.c'è ma è abbastanza", aggiunge riferendosi all'ipotesi di riproporre questa misura. "Bisogna riconoscere un anno di contributi per ogni figlio e una pensione di garanzia per i giovani", propone.(Di domenica 22 settembre 2019)