La squadra di Fonseca vince a Bologna | decisivo Dzeko nel finale

Roma - Fonseca in conferenza : “Apporterò modifiche alla squadra - Kalinic…” : Vigilia di Roma-Basaksehir, gara d’esordio dei giallorossi in Europa League. In conferenza stampa, le parole del tecnico Fonseca e del capitano Florenzi. Fonseca – “E’ una competizione importante, che comprende squadre molto forti. Partecipiamo con ambizione e il nostro primo obiettivo dichiarato è superare la prima fase. La prossima partita sarà tra due giorni, per questo apporterò modifiche alla squadra sapendo ...

Roma-Genoa - Fonseca alla vigilia : “La squadra è pronta - felice per Dzeko” : C’è tanta curiosità sulla nuova Roma. Con l’arrivo di Fonseca la rosa si è ringiovanita, specie tra difesa e centrocampo. Nessun ritocco in avanti, anzi una conferma importante: il rinnovo di un Dzeko che sembrava ormai destinato all’Inter. Domani i giallorossi ospiteranno il Genoa, queste le parole nella conferenza della vigilia per il tecnico della squadra capitolina. “Sono sicuro che la squadra è cresciuta, ...

Calciomercato Roma - altro colpo per Fonseca : squadra bella e giovane - l’11 è entusiasmante [FOTO] : Calciomercato Roma – I malumori sembrano ormai alle spalle. La Roma si prepara per la prossima stagione, l’obiettivo dei giallorossi è quello di riscattare l’ultimo deludente campionato che si è concluso senza la qualificazione alla Champions League, adesso l’intenzione è concludere la stagione almeno nei primi 4 posti. Dopo una prima parte di Calciomercato non entusiasmante la dirigenza giallorossa ha piazzato ...