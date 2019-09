La Procura di Catania ha chiesto l’archiviazione per Matteo Salvini sul caso della nave

Nave Gregoretti - Procura di Catania chiede l’archiviazione per Matteo Salvini : Come già avvenuto per il caso della Nave Diciotti la procura di Catania ha avanzato richiesta motivata di archiviazione per l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Si tratta del caso della Nave Gregoretti. L’autorizzazione allo sbarco era arrivata da parte del Viminale solo quando era arrivata la disponibilità da parte di altri paesi alla redistribuzione. È stato lo stesso segretario leghista a dare la notizia aprendo la ...

"Busta chiusa arrivata da Procura di Catania...". Salvini legge in diretta l'archiviazione per la nave Gregoretti : “Sabato pomeriggio, a casa coi bimbi a fare i compiti e guardare i cartoni, suonano alla porta e ti consegnano una busta chiusa che arriva dalla Procura di Catania...”. E’ quanto scrive in un post su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini. “Mah... Che dite, buone o cattive notizie? La apriamo insieme più tardi e ne parliamo - conclude -. Paura? Di niente e di nessuno!”. La Procura ...

Migranti : Salvini indagato per sequestro persona - Procura Catania chiede archiviazione : Palermo, 21 set. (AdnKronos) - La Procura di Catania,come apprende l'Adnkronos, chiede l'archiviazione per l'ex ministro Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona per la nave 'Gregoretti' della Guardia costiera. Il fascicolo era stato aperto a fine luglio dalla Procura di Siracusa contro ign

Migranti : Salvini indagato per sequestro persona - Procura Catania chiede archiviazione : Palermo, 21 set. (AdnKronos) – La Procura di Catania,come apprende l’Adnkronos, chiede l’archiviazione per l’ex ministro Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona per la nave ‘Gregoretti’ della Guardia costiera. Il fascicolo era stato aperto a fine luglio dalla Procura di Siracusa contro ignoti. La nave della Guardia Costiera era ferma nel porto di Augusta con a bordo 115 Migranti. Il comandante ...

Salvini : “Busta chiusa arrivata da Procura di Catania…” : Roma, 21 set. (AdnKronos) – “Sabato pomeriggio, a casa coi bimbi a fare i compiti e guardare i cartoni, suonano alla porta e ti consegnano una busta chiusa che arriva dalla Procura di Catania…”. E’ quanto scrive in un post su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini. “Mah… Che dite, buone o cattive notizie? La apriamo insieme più tardi e ne parliamo – conclude -. Paura? Di niente e di ...

Catania : bimbo morto in auto - Procura indaga per omicidio colposo : Palermo, 19 set. (AdnKronos) - La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sul bimbo di due anni morto in auto dopo essere stato dimenticato dal padre andato a lavorare. Il pm titolare dell'inchiesta è Andrea Norzi. Secondo una prima ricostruzione il padre del piccolo, un ingeg