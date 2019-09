La prateria cattolica non c' è per Renzi

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 22 settembre 2019) Cosa pensano i cattolici oggi della crisi, del Conte bis e di ItaliaViva? Se lo chiedono in tanti oggi. E difatti nella loro gran maggioranza i cattolici -praticanti e non- stanno ponendosi le medesima domande, compresi coloro che hanno votato Lega.Piace largamente Giuseppe Conte, considerato un premier moderato e dal linguaggio “mite”, ma soprattutto perché viene considerato come un cattolico che non nasconde di esserlo. Ciò dà fiducia soprattutto quando Conte si dimostra in grado di parlare con tutti e di interloquire senza astio anche con gli avversari politici. E’ molto piaciuta ai cattolici anche la mossa dicon la quale sono state evitate le elezioni, pretese da Salvini ad agosto. Gerarchia e fedeli hanno ammirato l’intuito politico dell’ex premier che ha smosso il PD dalla sua posizione di iniziale rifiuto. Il governo Conte ...

