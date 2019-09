La mamma del finto Sebastian Caltagirone a Pamela Perricciolo | Perché mi hai fatto

MotoGp – Marquez convinto della strategia - Dovi determinato e Miller pensa a… mamma : le prime parole dei protagonisti del Gp di Aragon : Marc Marquez soddisfatto del suo lavoro in pista, Dovizioso determinato e Miller pronto a sorprendere la madre in Australia: le parole dei primi tre classificati del Gp di Aragon E’ Marc Marquez il vincitore del Gp di Aragon: lo spagnolo della Honda ha fatto il vuoto dietro di sè sul circuito del Motorland, dominando la gara sin dalla partenza. Un eccezionale secondo posto per Andrea Dovizioso, che è riuscito in una incredibile ...

La sfogo della mamma di Laura - uccisa a 11 anni dal papà : “In paese credono sia colpa mia” : La lunga lettera di Giovanna Zizzo, mamma di Laura Russo, uccisa a coltellate a 11 anni dal papà Roberto per punire la moglie durante un periodo di separazione: "Era mia figlia ma era anche una figlia di san Giovanni La Punta, ed era innocente. Ricordarla sarebbe un monito per i violenti, una cicatrice doverosa e necessaria. Invece tutto tace".Continua a leggere

“Sono uguali!”. Federica Pellegrini è la fotocopia della mamma : ecco la signora Cinzia : Che tra i due ci fosse del tenero si diceva già quando Federica Pellegrini era fidanzata con Filippo Magnini. Scoppiata la crisi tra i due ex fidanzati, in molti sostenevano che la causa della rottura fosse proprio Matteo Giunta. E, invece, poi Federica e Filippo erano tornati insieme per poi lasciarsi definitivamente. In tutto questo tempo Matteo, che è anche il cugino di Filippo Magnini (nonché il suo ex allenatore) ha invece continuato a ...

Rosa Perrotta senza filtri : il “crollo” della ex tronista e neomamma : Rosa Perrotta è diventata mamma per la prima volta da meno di 2 mesi. La ex tronista di Uomini e Donne e il corteggiatore che aveva scelto nello studio di Maria De Filippi, Pietro Tartaglione, sono al settimo cielo da quando è nato Domenico, detto Dodo. Da quando il piccolino è venuto al mondo, Rosa l’ha ben presto presentato ai fan di Instagram. In barba alle critiche che spesso la investono, la 30enne condivide ogni giorno con i suoi follower ...

Torino - l'auto prende fuoco - padre e figlia di 6 anni muoiono intrappolati sotto gli occhi della mamma : Era a bordo di una Mini d'epoca e si stava recando a un raduno d'auto Giuseppe Pennacchio, 42 anni, morto in un incidente stradale a Piscina, sulla Torino-Pinerolo all'altezza del...

mamma fa sesso con un 14enne amico della figlia : «L’ha drogato e fatto ubriacare» : sesso con un minorenne. Alcol e stupefacenti a un 14enne amico della figlia, poi i rapporti sessuali veri e propri. Sono circa una quindicina i rapporti completi che una donna di Potenza, all’epoca 39enne, avrebbe consumato con il minorenne. Questo infatti è quello che il sostituto procuratore Rosanna Buccini contesta alla donna che deve rispondere di violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne e cessione di droga a minorenne. La ...

117 giorni nella pancia della mamma morta - nata bimba sana : caso definito unico al mondo : Per 117 giorni hanno mantenuto le funzioni vitali di una donna incinta, ma morta a livello cerebrale. Ora è nata una bambina sana. Ci sono riusciti i medici dell’Ospedale dell’Università di Brno (Repubblica Ceca), che definiscono questo risultato come una probabile prima mondiale. O almeno un caso rarissimo, si legge sul sito dell’ospedale universitario: si contano circa 20 nascite del genere descritte nel mondo, ma stavolta si ...

Kate Moss presenta la figlia Lila (già modella bellissima come la mamma) : Ha 16 anni ed è un astro nascente nel mondo della moda la giovane Lila presente insieme alla madre alla sfilata di Longchamp...

Nadia Toffa - le parole della mamma a Gianluigi Nuzzi : "Cosa c'era nel suo computer" - coraggio da guerriera : In questi giorni il giornalista Gianluigi Nuzzi si è recato a Brescia, per far visita alla madre di Nadia Toffa, ad un mese esatto dalla sua scomparsa, avvenuta ad appena 40 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore al cervello. L'incontro è stato condiviso su Instagram dal giornalista. Margeri