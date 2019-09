L elettorale | Cesa Udc | bene Cav | proporzionale per superare bipolarismo

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 22 settembre 2019) Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Silvio Berlusconi ha perfettamente ragione quando parla della necessità dila situazione che stiamo vivendo oggi costituita da due Italie contrapposte e incattivite in unche politicamente non ha senso perché non da’ futuro e prospettiva al nostro Paese. Quello di cui oggi c’è’ urgenza è’ una Italia che sia preservata dai mali del giustizialismo, del sovranismo, dello statalismo e del pauperismo. Per fare questo occorre creare un terzo polo che concentri coloro che fanno riferimento al Ppe, ai suoi valori, al modo dialettico e non antagonistico di stare e di percepire l’Europa”. Lo dichiara Lorenzo, segretario nazionale Udc.“Solo se saremo in grado tutti insieme -partiti già esistenti, movimenti, singole personalità politiche, associazioni – di metterci in gioco dal ...

