Juventus - Adidas | ufficiale nuova intesa contrattuale | 408 milioni più bonus fino al 2027

(Di domenica 22 settembre 2019) Laè stata una delle protagoniste del mercato, investendo molto in importanti acquisti come quello di D Ligt, Demiral, Danilo, Ramsey, Rabiot e Buffon, anche se ha avuto alcune difficoltà nelle cessioni. Resta però notevole la crescita economica della società bianconera in questi anni con l'arrivo di Cristiano Ronaldo ad aver incrementato il blasone del brandin tutto il mondo. Proprio durante l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2019, il consiglio d'amministrazione ha mostrato il piano di sviluppo economico e finanziario dei prossimi quattro anni ed ha anche ufficializzato importanti intese commerciali raggiunte, su tutte quella con l'. Il brand tedesco ha riconosciuto 15di euro in più riguardanti la scorsa stagione come premio dei risultati raggiunti, inoltre ha definito unacon i bianconerialla stagione 2028/2029, ...

