Juve | ufficializzato aumento capitale di 300 milioni | grande impatto di CR7 sul bilancio

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 22 settembre 2019) Il 20 settembre è stato approvato ild'esercizio dellantus, e allo stesso tempo è stato ancheil piano di sviluppo dei bianconeri dalla stagione 2019-2020 al 2023-2024, con l'obiettivo di un sviluppo economico unito al mantenimento della competitività sportiva. Equilibrio economico e finanziario e risultati sportivi sono il binomio indissolubile promosso dal consiglio d'amministrazione e per ovviare a questo è stato quindi attuato undidi 300di euro comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale e che hanno le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto.di Cristiano Ronaldo suldellantus Il primo dato inconfutabile è l'del costo del personale, passato da 233 a 301di euro dalla stagione ...

Ottone1975 : @FabioCasalucci Nooo a Napoli siamo di cuore... appena ufficializzato ho detto cn dei miei amici tifosi del Napoli… -