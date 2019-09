Juve | contro il Verona bene Buffon e Ramsey | male Bentancur e Demiral

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 22 settembre 2019) Ieri pomeriggio lantus all'Allianz Stadium ha vinto per 2-1l'Hellas. I tre punti sono stati conquistati con grande difficoltà nonostante il livello degli avversari, a dimostrazione che la squadra deve ancora trovare il giusto equilibrio soprattutto in difesa. In questo panorama ancora in divenire alcune pedine sono state decisive per la vittoria e tra questi ci sono Gianluigi, Aaron, Juan Cuadrado, mentre altre come Rodrigoe Merihhanno deluso le aspettative. I top Super Gigi dopo il ritorno in bianconero ha fatto il suo esordiogli scaligeri, lo stesso club con il quale un anno e mezzo fa aveva lasciato la Vecchia Signora. La sua prestazione è stata impeccabile con interventi provvidenziali, soprattutto l'ultimo su Pessina che ha evitato il pareggio. La dirigenza della Continassa in estate ha fortemente voluto il suo rientro ...

JuventusFCWomen : ????Coach, @ritaguari's squad for tomorrow's match against Sassuolo ? - JuventusFCWomen : Esordio vincente e in rimonta per le Campionesse d'Italia contro l'Empoli! ???? #JuventusWomen, buona la prima! ??… - Eurosport_IT : Fiorentina-Juve, ci siamo: chi si ricorda di quando il neo bianconero Roberto Baggio si rifiutò di calciare un rigo… -