Judo | Grand Prix Tashkent 2019 | Stangherlin e Loporchio sconfitti agli ottavi | subito

Judo - Grand Prix Tashkent 2019 : Leonardo Casaglia e Augusto Meloni superano un turno nei 73 kg - giornata di gloria per l’Uzbekistan : Anche la seconda giornata di gare del Grand Prix di Tashkent 2019 non ha regalato molte soddisfazioni alla Nazionale italiana di Judo, ancora a digiuno di piazzamenti sul podio in questa manifestazione. Quest’oggi per l’Italia sono saliti sul tatami solamente Augusto Meloni e Leonardo Casaglia per i 73 kg, mentre le altre categorie di peso andate in scena sono state i 63, 70 kg femminili e gli 81 kg maschili. giornata di gloria per i ...

Judo - Grand Prix Tashkent 2019 : Martina Lo Giudice e Samanta Fiandino si fermano agli ottavi - out all’esordio Francesca Milani : Non è cominciato nel migliore dei modi il Grand Prix di Tashkent 2019 per la Nazionale italiana di Judo, rimasta a secco di podi e di qualificazioni per il Final Block dopo la prima giornata di gare riservata alle categorie 48, 52, 57 kg femminili e 60, 66 kg maschili. La Russia ha subito piazzato un allungo importante nel medagliere della manifestazione con tre primi posti conquistati da Sabina Giliazova (48), Yago Abuladze (60) e Yakub ...

Judo - Grand Prix Tashkent 2019 : dieci i convocati dell’Italia. Presenti Lo Giudice e Milani : Si legge comunemente “convocati”, ma in questo caso il termine più corretto è di “scelta individuale“: è su questo criterio che, infatti, dieci nostri rappresentanti vanno alla tappa del Grand Prix di Tashkent a cercare di scalare il ranking, nel tentativo di far punti buoni per qualificarsi alle Olimpiadi. Si tratta dell’ottavo appuntamento con il Grand Prix e tredicesimo del World Tour (Grand Slam compresi) di ...

Judo - Mondiali 2019 : Francia in grande spolvero con il titolo di Gahie nei 70 kg - sorpresa Van T End nei 90 kg : Il Campionato del Mondo 2019 di Judo è entrato ormai nella seconda parte con lo svolgimento della quinta giornata di gare, che ha assegnato i titoli iridati nei 70 kg femminili e nei 90 kg maschili. Alla Nippon Budokan Arena di Tokyo, sede delle gare olimpiche nel 2020, è andato in scena un Final Block interessante privo di alcune stelle ma che ha portato alle luci della ribalta dei nuovi protagonisti. In mattinata si era invece interrotto il ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 29 agosto. Francia grande protagonista nei -70 kg femminili - azzurri out. Final Block alle 12.00 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutto per questa DIRETTA LIVE! Appuntamento alle ore 12.00 per il Final Block 9.42: Di seguito le composizioni degli incroci del Final Block dei -90 kg maschili: -90 kg maschili Ripescaggi: Clerget (Fra) vs Mehdiyev (Aze) / Toth (Hun) vs Silva Morales (CubI) SemiFinali: Van T End (Ned) vs Majdov (Srb) / Nyman (Swe) vs Mukai (Jpn) 9.41: Prodezza di Mukai! Ippon nel Golden Score e Silva ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 29 agosto. Francia grande protagonista nei -70 kg femminili - eliminata Arai - azzurri out : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.30: Waza-ari a 2’08” dal termine per Majdov. Mehdiyev gravato anche di due shido. Nel frattemp inizia il match tra il giapponese Mukai e il colombiano Silva Morales di alto profilo 9.28: A sorpresa è Nyman a prevalere contro il n.2 del mondo Toth nei -90 kg e sarà lui ad andare in semifinale per le medaglie. Il magiaro ai ripescaggi 9.28: Sul tatami il n.2 del mondo Toth che sta ...

Judo - Mondiali 2019 : Elios Manzi primo azzurro in gara - grande attesa per la stella Daria Bilodid nei 48 kg femminili : Finalmente ci siamo, domani prenderà il via il Campionato del Mondo 2019 di Judo a Tokyo, in Giappone. Le prime categorie impegnate saranno i -48 kg femminili ed i -60 kg maschili, che combatteranno sui due tatami del Nippon Budokan, palazzetto progettato per ospitare le gare di Judo alle Olimpiadi del 1964. L’Italia romperà il ghiaccio con Elios Manzi, il quale esordirà nella Pool B dei 60 kg contro l’abbordabile ecuadoriano Steven ...

Judo - Grand Prix Zagabria 2019 : Italia lontana dal podio con le seconde linee in attesa del Mondiale : E così si è concluso anche l’ultimo appuntamento del circuito maggiore prima dell’evento clou della stagione 2019, il Campionato del Mondo Senior di Tokyo. A Zagabria è andato in scena un Grand Prix molto numeroso e abbastanza competitivo in quasi tutte le categorie, anche se diverse Nazionali tra cui quella Italiana hanno deciso di non schierare i propri atleti di punta per concentrarsi esclusivamente sulla preparazione per la ...

Judo - Grand Prix Zagabria 2019 : Andrea Regis supera due turni e si ferma agli ottavi nei -81 kg - out all’esordio Casaglia e Paissoni : Seconda giornata priva di Grandi soddisfazioni per l’Italia al Grand Prix di Zagabria 2019, ultimo torneo del circuito maggiore in preparazione del Mondiale di Tokyo (25 agosto-1 settembre). Quest’oggi erano in programma le gare delle categorie -63, -70 kg femminili e -73, -81 kg maschili, con la selezione tricolore che schierava complessivamente tre atleti. Il migliore degli azzurri nel day-2 è stato senz’ombra di dubbio ...