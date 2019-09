Italo Treno | offerte di lavoro per diplomati e laureati | invio cv online

Assunzioni Ferrovie : in arrivo 300 posti da Italo Treno - selezioni il 24 settembre : Nuove opportunità lavorative del gruppo Italo, eccellenza dell'alta velocità italiana che concorre con Frecciarossa delle Ferrovie dello Stato. In seguito ai posti di lavoro assegnati già nella prima metà del 2019, verranno effettuate ulteriori 300 Assunzioni per dare completezza al prospetto triennale di reclutamenti 2019-2021 che ha già permesso a 200 persone di entrare a far parte della ''famiglia'' Italo. Una portata ingente di nuovi ...