Italia ai quarti | ora c’è la Francia

Volley - Europei 2019 : il tabellone dei quarti di finale. Calendario - programma - orari e tv. C’è Italia-Francia! : Gli Europei 2019 di Volley maschile entrano nel vivo, si è delineato il tabellone dei quarti di finale che si disputeranno tra lunedì 23 e martedì 24 settembre (due partite al giorno, entrambe in prima serata). Il big match sarà indubbiamente quello tra Italia e Francia che andrà in scena a Nantes, gli azzurri cercheranno l’impresa contro i Galletti che avranno il sostegno del proprio pubblico: Ivan Zaytsev e compagni dovranno confezionare ...

LIVE Italia-Turchia 3-0 - Europei volley 2019 in DIRETTA. Nelli e Anzani fanno volare ai quarti gli azzurri : sarà Italia Francia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA Italia-Francia: PROGRAMMA, DATA E ORARIO D’INIZIO 18.36: Italia batte Turchia 3-0 (25-22, 25-18, 25-21), grazie per averci seguito e buona serata. Appuntamento a martedì per i quarti di finale 18.35: Non è stata una passeggiata ma è comunque una prova convincente quella degli azzurri, acciaccati e incerottati, senza Lanza, ormai fuori dai giochi, contro la ...

Volley - Europei 2019 : Italia-Turchia 3-0 - gli azzurri volano ai quarti di finale. Martedì la sfida epocale con la Francia : L’Italia vola ai quarti di finale agli Europei 2019 di Volley maschile, gli azzurri hanno sconfitto la Turchia per 3-0 (25-22; 25-18; 25-21) alla XXL Arena di Nantes e si sono così guadagnati il diritto di proseguire la propria avventura nella rassegna continentale. La nostra Nazionale ha faticato a ingranare nel primo set, poi pian piano ha alzato il ritmo del proprio gioco ed è riuscita ad avere la meglio sull’ostica compagine ...

Europei Volley 2019 – L’Italia non lascia scampo alla Turchia - gli azzurri staccano il pass per i quarti di finale : La Nazionale del ct Blengini supera agevolmente la Turchia, guadagnandosi la possibilità di sfidare nei quarti di finale la Francia La Nazionale Italiana di pallavolo maschile si qualifica per i quarti di finale dei Campionati Europei, in corso di svolgimento in Francia. Nel match di Nantes, gli azzurri superano la Turchia 3-0 con i parziali 25-22 25-18 25-21. Una vittoria agevole per gli uomini del ct Blengini, che si guadagnano così la ...

Bridge - Mondiali 2019 : Italia ai quarti di finale nelle Bermuda Bowl : Va in archivio l’ottava giornata dei Mondiali di Bridge che si stanno tenendo a Wuhan, in Cina. Andiamo a scoprire i risultati degli azzurri impegnati oggi nelle ultime due tornate della prima fase delle varie competizioni. L’Italia nelle Bermuda Bowl perde per 23-45 con la Nuova Zelanda, ma poi vince con l’Argentina per 53-11, risalendo così fino all’ottava posizione in classifica, l’ultima valida per ...

LIVE Italia-Turchia - Europei volley 2019 in DIRETTA : gli azzurri vogliono raggiungere la Francia ai quarti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita – La Turchia ai raggi X Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Turchia, ottavo di finale degli Europei 2019 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Nantes (Francia) per affrontare la compagine anatolica nel match che chiude il primo turno della fase a eliminazione DIRETTA, la nostra Nazionale partirà con i favori del pronostico e ...

Volley - Europei 2019 : Italia-Turchia - gli azzurri vogliono i quarti di finale! Partita complessa - Francia nel mirino : Dentro o fuori, arrivano le partite decisive agli Europei 2019 di Volley maschile e l’Italia non può più sbagliare: si inizia a fare tremendamente sul serio e ogni errore può costare caro, dopo la lunga fase a gironi si entra nel vivo della rassegna continentale e la nostra Nazionale vuole essere assoluta protagonista con l’obiettivo di farsi strada nel torneo e puntare alla zona medaglie. La nostra Nazionale, reduce dal ko contro la ...

Basket 3×3 - Women’s Series 2019 : Italia ai quarti nella tappa conclusiva di Edmonton : Ci sono due tappe a concludere le Women’s Series di Basket 3×3 messe in piedi dalla FIBA per incentivare la diffusione di questa branca della pallacanestro. L’Italia partecipa a quella di Edmonton, dove è ai quarti di finale. Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Giulia Rulli e Arianna Zampieri hanno superato la Spagna nella pool B per 22-10 dopo aver perso contro gli Stati Uniti per 15-21, e si sono dunque messe in marcia ...

Europei Volley 2019 – Domani l’Italia sfida la Turchia per un posto nei quarti - il tabellone completo : Nel caso in cui gli azzurri dovessero battere la Turchia, nei quarti di finale se la vedranno con la Francia In attesa del match degli azzurri in programma Domani alle ore 17 (Diretta Rai Due e DAZN) che definirà per intero la griglia dei quarti di finale dei Campionati Europei, oggi si sono disputate tutte le altre gare valevoli per gli ottavi. I match disputati oggi non hanno riservato particolari sorprese con tutte le squadre più forti ...

Volley - Europei 2019 : analisi del tabellone. Verso Italia-Francia ai quarti - Russia e Polonia dall’altra parte : Gli Europei 2019 di Volley maschile entrano finalmente nel vivo dopo la lunga fase a gironi in cui non abbiamo assistito a grossissime sorprese, si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta e nel weekend andranno in scena gli ottavi di finale con diverse sfide che sembrano essere già segnate in partenza vista la differenza tecnica tra le due contendenti. La Francia non dovrebbe avere problemi contro la Finlandia, l’Italia ...

Volley - Europei 2019 : Italia-Francia si giocherà anche ai quarti di finale? Tutti gli incroci e il tabellone degli azzurri : gli scenari prima del big match : Italia e Francia si affronteranno questa sera agli Europei 2019 di Volley maschile, lo scontro diretto metterà in palio il primo posto nel girone e come sempre il confronto tra le due Nazionali si preannuncia molto intenso, equilibrato e appassionante ma il risultato potrebbe oggettivamente cambiare poco per le due squadre in ottica tabellone a eliminazione diretta. Le due compagini, infatti, sono praticamente certe che giocheranno gli ottavi di ...

Boxe - Mondiali 2019 : Salvatore Cavallaro - ultimo Italiano in corsa - sconfitto ai quarti nei 75 kg dal brasiliano Da Conceicao : Finisce ai quarti di finale il percorso di Salvatore Cavallaro ai Mondiali Elite di Boxe in corso di svolgimento a Ekaterinburg, in Russia. L’azzurro, nei 75 kg, è stato eliminato dal brasiliano Hebert Da Conceicao Sousa con verdetto non unanime dei giudici (4-1, con due 30-27 e due 29-28 a favore del sudamericano e un 27-30 a favore dell’italiano). Prima ripresa piuttosto lottata, con i due che faticano a spostarsi di molto dal ...

Sketeboard - Mondiali Park 2019 : quattro Italiani ai quarti di finale. L’Italia punta su Federico e Mazzara : Lo skateboard sarà una delle nuove discipline a Tokyo 2020 e l’avvicinamento alle Olimpiadi del prossimo anno passa assolutamente dai Mondiali di San Paolo. Nella specialità Park sono ben quattro gli azzurri qualificati per i quarti di finale in una rassegna iridata che assegna punti molto importanti per centrare la qualificazione olimpica (80mila al vincitore). Dopo la fase di qualificazione dei giorni scorsi, oggi cominciano i quarti di ...

Italia-Germania - Quarti Europei softball 2019 : programma - orari e tv : L’Italia affronterà la Germania nei Quarti di finale degli Europei 2019 di baseball, gli azzurri scenderanno in campo venerdì 13 settembre (ore 19.00) per affrontare la compagine teutonica in quel di Bonn. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico dopo aver vinto il proprio girone con cinque successi all’attivo tra cui quello pesante contro la Spagna e punta dritto alla semifinale ma non deve sottovalutare un ...