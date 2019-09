Inter | Lukaku ha conquistato tutti | protagonista anche nel derby contro il Milan

Inter - Lukaku segna e festeggia con Conte : la spallata del belga però lascia l’allenatore nerazzurro… dolorante [VIDEO] : Subito dopo la rete dello 0-2 segnata al Milan, l’attaccante belga ha festeggiato con il proprio allenatore, sferrandogli una spallata davvero energica Il rapporto tra Romelu Lukaku e Antonio Conte diventa sempre più stretto di partita in partita, grazie anche alle prestazioni dell’attaccante belga, davvero imprescindibile per il gioco dell’Inter. Un feeling davvero sensazionale tra giocatore e allenatore messo però a ...

Libero : la lite nello spogliatoio dell’Inter fa segnare sia Brozovic che Lukaku : Se ogni lite nello spogliatoio portasse poi a risultati del genere in campo, scrive Libero, allora ben vengano discussioni ogni settimana. Nei giorni scorsi Brozovic e Lukaku sono venuti quasi alle mani. Il belga aveva richiamato la squadra a seguire di più le indicazioni di Conte e il croato l’aveva presa troppo sul personale, tanto da reagire con veemenza contro il compagno e costringere gli altri ad intromettersi per dividerli. Ieri, ...

Lukaku-Brozovic - Inter batte Milan e resta prima : Un abbraccio che spazza via le chiacchiere e regala all'Inter tre punti dall'enorme significato, una risposta a tutte le polemiche e agli ''errori'' sbandierati da Conte e Marotta. Dallo screzio negli spogliatoio nell'immediato post-Slavia (trapelato, secondo il tecnico e l'ad, con troppa facilita') al tripudio nel derby: Brozovic con una rasoiata deviata da Leao e Lukaku con una zampata di testa fanno pace, scambiandosi teneri buffetti prima e ...

Milan-Inter - Conte senza messe misure : “volevo fare bella figura. Litigio Lukaku-Brozovic? Ad averne…” : L’allenatore nerazzurro si è complimentato con i propri giocatori per il successo nel derby, tornando sul Litigio tra Lukaku e Brozovic Primo derby della Madonnina e prima vittoria per Antonio Conte, che rimane in testa alla classifica con la sua Inter dopo quattro vittorie in quattro partite. Massimo Paolone/LaPresse L’allenatore nerazzurro ha espresso la propria soddisfazione per questo risultato ai microfoni di DAZN, ...

Milan-Inter - la festa nerazzurra e la delusione rossonera : l’inchino di Lukaku e la corsa sotto la curva [FOTO e VIDEO] : Si è concluso un emozionante derby di Milano, sono scese in campo Milan-Inter che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, 0-2 il risultato finale, continua la striscia di risultati utili consecutivi per Antonio Conte che guida la classifica con 12 punti, quattro su quattro in campionato è un ottimo biglietto da visita ed un chiaro messaggio alla Juventus. Al contrario il Milan ha ottenuto solo 6 punti e con un calendario favorevole, ...

Milan – Inter 0-2. Con Brozovic e Lukaku i nerazzurri restano in testa a punteggio pieno. La squadra di Giampaolo è un cantiere aperto : Solida, concreta, fortissima in difesa e anche fortunata: nel derby, l’Inter lancia un segnale importante per il campionato. Gli uomini di Conte convincono contro un Milan ancora tutt’altro che convincente, grazie a un attacco di peso ma efficace, con Lukaku e Lautaro sempre pericolosi e mai statici e soprattutto con una difesa impenetrabile. “Godin è tanta roba” suggeriva un tifoso nerazzurro dagli spalti: ed effettivamente la calma ...

Milan-Inter - Lukaku stregato da Conte : “volevo un allenatore così. Scudetto? Non ho intenzione di parlarne” : L’attaccante dell’Inter ha parlato a caldo dopo il derby con il Milan, esprimendo la propria soddisfazione per essere allenato da Conte E’ stato uno dei protagonisti del derby della Madonnina, Romelu Lukaku ha chiuso il match di San Siro bissando il gol di Brozovic e stendendo un Milan alquanto opaco. Massimo Paolone/LaPresse L’attaccante belga si è già preso l’Inter, merito anche di Antonio Conte, allenatore ...

