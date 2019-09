Insigne a Dazn | “La forza di questa squadra è che siamo tutti importanti! Cerco di

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 22 settembre 2019) Lorenzo, al microfono diIl capitano del Napoli, Lorenzoè intervenuto al microfono didopo la vittoria contro il Lecce: “Il mister sta dando fiducia a, ci sentiamoimportanti e questo è ladel nostro gruppo. Chiunque gioca dà il massimo, solo così si arriva a conquistare il massimo”. Il Napoli ha fame di vincere dopo il Liverpool? “Abbiamo fatto una grande partita in Champions League, ora servivano questi tre punti importanti per mantenere il passo delle altre. Quest’anno può esserci una grande possibilità, dobbiamo cercare di sfruttarla”. Sui gol segnati: “sempre di aiutare i compagni, poi se arrivano i gol è meglio per la. Il gol di oggi è speciale perché dopodomani è il compleanno di mia moglie e voglio dedicarglielo”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Leggi ...

