Infantino | “Razzismo? In Italia la situazione è grave”

Fonte : calcioweb.eu

"Non so se laè peggiorata, di sicuro non è migliorata. E questo è molto grave". Lo ha detto il presidente della Fifa Gianni, ospite di 90° minuto su Rai 2, a proposito del problema del razzismo in. "Non può esserci il razzismo nella società e nel calcio, bisogna identificare gli autori di gesti razzisti e violenti e buttarli fuori dallo stadio – ha proseguito – Non vogliamo razzisti e violenti nel calcio, lo diciamo con forza. Come in Inghilterra ci vuole certezza delle pene, non bisogna aver paura di condannare atti razzisti, il razzismo va combattuto fino alla fine". Atalanta-Fiorentina, cori razzisti a Dalbert: gara sospesa per 3′

