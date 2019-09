In F1 trionfo Ferrari a Singapore | 1° Vettel | 2° Leclerc

Gp Singapore : trionfo Ferrari - Vettel 1° : 16.13 trionfo Ferrari a Singapore. Vettel si piazza davanti a Leclerc con una gara perfetta. Sul podio Verstappen che precede le Mercedes di Hamilton e Bottas. Leclerc tiene il comando al via, Hamilton resiste a Vettel. La chiave è al pitstop: il tedesco anticipa e fa l'undercut su Leclerc. Hamilton va molto lungo e sbaglia: si ritrova 4° dietro Verstappen.Nel gioco dei pitstop da segnalare che Giovinazzi si ritrova in testa per 5 giri. Tre ...

Leclerc infiamma Monza - trionfo Ferrari dopo 9 anni : trionfo Ferrari con Charles Leclerc a Monza. Il pilota monegasco vince davanti alla Mercedes di Bottas il Gp d'Italia e riporta la scuderia di Maranello sul gradino piu' alto del podio sul tracciato brianzolo dopo nove anni: l'ultimo successo era stato di Fernando Alonso nel 2010. Per Leclerc e' la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Spa una settimana fa. Terza posizione nel Gran Premio d'Italia a Monza per la Mercedes di Lewis Hamilton. ...

Primo trionfo Leclerc - a Spa Ferrari torna a vincere : Charles Leclerc non dimentichera' mai il 1 settembre 2019, giorno della sua prima vittoria in Formula 1 e del gran dolore per la scomparsa di un amico, il pilota francese Anthoine Hubert. La gioia e' appannata ma e' invece forte la consapevolezza di aver onorato al meglio il collega e di aver "coronato il sogno di bambino". E' giusto, quasi inevitabile, quindi che sia stato lui, il 'predestinato' a riportare la Ferrari al successo dopo una ...

La prima di Leclerc e Ferrari : trionfo nel Gp del Belgio davanti a Hamilton e Bottas : Il pilota monegasco vince il suo primo gran premio e lo dedica all’amico scomparso ieri, prima stagionale per le Rosse

