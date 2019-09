Fonte : liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2019), 22 set. (AdnKronos) "Abbiamo deciso di aprire delle presenze settimanali diIce adelleinper un giorno alla settimana e presto apriremo anche a". Lo ha detto all'Adnkronos Carlo, presidente di Ice-Agenzia aa margine della su

zazoomblog : Imprese Ferro (Ice): “Funzionari a disposizione in ogni regione e a Genova” - #Imprese #Ferro #(Ice): #“Funzionari - TV7Benevento : Imprese, Ferro (Ice): 'Funzionari a disposizione in ogni regione e a Genova'... - Rosso99739161 : Le imprese non investono e portano i capitali all’estero. -