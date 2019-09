Immobile-Marusic | la Lazio batte il Parma e si rilancia in zona Europa | successo scaccia

Fonte : sportfair

(Di domenica 22 settembre 2019) Grazie ai gol dilasupera ile torna aldopo 3 partite: i biancocelesti sino inin attesa del big match contro l’Inter capolista Nonostante siamo solo ad inizio stagione, l’atmosfera in casanon è delle migliori. Il pareggio nel derby e la successiva sconfitta contro lain campionato, alla quale ha fatto seguito un ko abbastanza simile (entrambi in rimonta) inLeague contro il Cluj, avevano fatto scattare qualche campanello d’allarme nella sponda biancoceleste di Roma. La vittoria di questa sera, nel posticipo della 4ª Giornata di Serie A è servita a far tornare il sereno. Unafinalmente convincente, decisa in attacco e solida in difesa, supera ilper 2-0 e siin. I biancocelesti, trascinati dai gol disi trovano ora al 5° posto con 7 punti, gli ...

