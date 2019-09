Imma Tataranni | trama 1° episodio del 22 settembre | indagini su un corpo fatto a pezzi

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore : su Rai1 indagini e risate tra i sassi di Matera : Vanessa Scalera in Imma Tataranni - Sostituto Procuratore La fiction italiana si impadronisce di un nuovo personaggio letterario. Direttamente dai romanzi Come piante tra i sassi, Maltempo e Rione Serra Venerdì di Mariolina Venezia, editi da Einaudi, arriva da questa su Rai1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, serie in sei puntate con protagonista Vanessa Scalera. La coproduzione Rai Fiction – ITV Movie, diretta da Francesco Amato, ...

Imma Tataranni Sostituto procuratore film stasera in tv 22 settembre : cast - trama - streaming : Imma Tataranni Sostituto procuratore è il film stasera in tv domenica 22 settembre 2019 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Imma Tataranni Sostituto procuratore film stasera in tv: cast La regia è di Francesca Amato. Il cast è composto da Carlo Buccirosso, Paolo Sassanelli, Massimiliano Gallo, Antonio Gerardi, Cesare ...

Cast e personaggi di Imma Tataranni Sostituto Procuratore : su Rai1 la risposta femminista a Montalbano : Sono tutti un po' curiosi di conoscere Cast e personaggi di Imma Tataranni Sostituto Procuratore che da oggi, 22 settembre, prenderà il via su Rai1 dopo il primo passaggio su RaiPlay. Valeria Scalera è chiamata a lasciarsi alle spalle la gavetta e il teatro per sbarcare in tv per un ruolo nuovo e innovativo, la risposta femminista (e femminile) a Montalbano ma anche una donna pronta a rompere gli schemi e che l'ha tanto coinvolta da farla ...

Imma Tataranni - anticipazioni prima puntata : L'hanno già definita la "Montalbano donna". Ma la protagonista di Imma Tataranni-Sostituto procuratore, la nuova serie tv in onda da questa sera, domenica 22 settembre 2019, alle 21:25 su Raiuno, è ben differente dal Commissario interpretato da Luca Zingaretti. Certo, anche lei arriva da una serie di libri, ma Imma stupisce per il suo carattere e la sua capacità di agguantare sempre la verità.Imma Tataranni, la trama Imma ha 43 anni, vive a ...

Imma Tataranni - ecco il cast della nuova serie tv di Raiuno : A vedere il cast di Imma Tataranni-Sostituto Procuratore, la nuova serie tv in onda da domani, domenica 22 settembre, alle 21:25, su Raiuno, c'è da dire che le premesse per un successo ci sono tutte. Dalla verve della protagonista, interpretata da Vanessa Scalera, a tutti gli altri comprimari, la serie tv tratta dai romanzi dal Premio Campiello Mariolina Venezia "Come piante tra i sassi", "Maltempo" e "Rione Serra Venerdì" (editi da Einaudi), il ...

Imma Tataranni : cast completo - numero puntate e repliche : Imma Tataranni quante puntate sono? Le news e le anticipazioni sulla nuova fiction di Rai 1 La fiction Imma Tataranni conquisterà il pubblico di Rai 1: in questo articolo troverete informazioni come cast completo, numero di puntate e repliche. Dopo Montalbano e Rocco Schiavone, arriverà in prima serata una serie investigativa con protagonista una donna, […] L'articolo Imma Tataranni: cast completo, numero puntate e repliche proviene da ...

Massimiliano Gallo a Blogo : "Imma Tataranni e il suo messaggio moderno per combattere il maschilismo odierno" (VIDEO) : "Spero che questa serie abbia lo stesso successo di grandi serie partite da grandi libri come Montalbano di Camilleri e I bastardi di Pizzofalcone di De Giovanni". Ad esprimere l'auspicio, ai microfoni di Blogo, è Massimiliano Gallo, che nella nuova serie di Rai1 dal titolo Imma Tataranni, in onda a partire da domenica 22 settembre 2019, interpreta Pietro De Ruggeri, ossia il marito della protagonista.Rispetto a Imma Tataranni, "un personaggio ...

Imma Tataranni - Alessio Lapice a Blogo : "Porto in scena i ragazzi che inseguono quello che vogliono diventare" (VIDEO) : "Con il regista Francesco Amato abbiamo lavorato soprattutto sull'innocenza, sulla purezza del mio personaggio, che appare quasi un'incapacità mentale, ma non è così". Alessio Lapice introduce così, ai microfoni di Blogo, Ippazio Calogiuri che interpreta nella nuova serie di Rai1 dal titolo Imma Tataranni, in onda a partire da domenica 22 settembre 2019.In apertura di post il video integrale dell'intervista. ...

Imma Tataranni - le anticipazioni di Massimiliano Gallo : “Mia madre la odia” : anticipazioni Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, l’attore Massimiliano Gallo ospite a La vita in diretta Massimiliano Gallo è nel cast di Imma Tataranni, la nuova fiction di Rai 1 in partenza domenica 22 settembre. Oggi l’attore era nel salottino de La vita in diretta, nella prima parte del programma pomeridiano, e ha dato delle anticipazioni […] L'articolo Imma Tataranni, le anticipazioni di Massimiliano Gallo: ...

Imma Tataranni – Sostituto procuratore - la prima puntata : anticipazioni trama e cast : La Rai Radiotelevisione Italiana presenta Imma Tataranni – Sostituto procuratore, la nuova fiction di genere giallo in onda sulla rete ammiraglia del servizio pubblico. Il primo episodio – di seguito la trama – va in onda domenica 22 settembre, in prima serata, dalle 21.25 circa in poi. A interpretare la protagonista c’è Vanessa Scalera (Mari del sud, Il nostro Messia, Vincere, Bella addormentata, prima di andar via, Mia ...

Fiction Imma Tataranni - sostituto procuratore : cast - trama - anticipazioni : Da domenica 22 settembre su Rai 1 assisteremo ad una novità assoluta: la Fiction IMMA TATARANNI – sostituto procuratore, un nuovo family crime tratto dai romanzi di successo della scrittrice materana Mariolina Venezia. Determinata, esuberante e decisamente fuori dagli schemi, IMMA TATARANNI è un vero portento della natura, dotata di peculiarità molto diverse dalla classica donna di legge. Eccentrica e stravagante nel vestire, abile e ...

Barbara Ronchi a Blogo : "Imma Tataranni personaggio non accattivante - ma pubblico la amerà" (VIDEO) : "È una delle prime volte che un personaggio femminile sia un sostituto procuratore e, soprattutto, protagonista assoluto di una fiction. Il personaggio di Imma Tataranni è straordinario, come mai si era visto prima. Non è un personaggio semplice, non è accattivante, è tutto il contrario: è cinica, è votata al lavoro. Credo, però, che, a poco a poco, Imma farà innamorare il pubblico. È un personaggio che non ha nessuna intenzione di farsi amare, ...

Dora Romano da L’Amica Geniale a Imma Tataranni : la maestra Oliviero torna in tv in veste di suocera : Chi non ricorda l'amata maestra Oliviero de L'Amica Geniale? Lei è l'attrice Dora Romano e presto tornerà in tv nei nuovi episodi della produzione internazionale giunta alla sua seconda stagione ma, prima, farà lo stesso con la nuova fiction Imma Tataranni. Il nuovo sostituto procuratore dai capelli rossi farà il suo debutto su Rai1 il prossimo 22 settembre portando novità in termini di personaggi e storie e al suo fianco non poteva non esserci ...

L’attrice Dora Romano nella serie tv Imma Tataranni da domenica 22 settembre su RaiUno : L’attrice Dora Romano torna sul piccolo schermo nella serie Tv targata RaiUno “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, diretto da Francesco Amato che andrà in onda da domenica 22 settembre in 6 puntate. nella serie interpreta la Mamma di Pietro (Massimiliano Gallo) nonché suocera di Imma. Ex insegnante di liceo, è una donna dai modi affettati e formali, praticamente l’antitesi di Imma (Vanessa Scalera). Per lei è Imma la causa della ...