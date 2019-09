Imma Tataranni | diretta prima puntata

La seconda puntata di Imma Tataranni in onda il 29 settembre : serial killer all’orizzonte? : Vanessa Scalera debutta in prima serata nei panni di Imma Tataranni e si prepara a tornare il 29 settembre con la sua seconda puntata, salvo cambiamenti. Alla nuova fiction di Rai1 toccherà lo scontro al vertice con Barbara d'Urso e il suo Live Non è la d'Urso, scontro che ha visto Il Commissario Montalbano uscire vincitore la scorsa settimana, Vanessa Scalera e i suoi casi sapranno fare lo stesso? Lo scopriremo solo con la pubblicazione ...

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore : tutti i personaggi : Vanessa Scalera in Imma Tataranni - Sostituto Procuratore Arriva su Rai1 un nuovo personaggio destinato a non passare inosservato. Si tratta di Imma Tataranni, la protagonista principale di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, la serie coprodotta da Rai Fiction – ITV Movie, per la regia di Francesco Amato. Ad interpretare l’effervescente Imma, una donna dal carattere forte e determinato, pronta ad andare dritto al sodo senza ...

Imma Tataranni - Vanessa Scalera senza freni : “Sembra antipatica” : Vanessa Scalera sul personaggio di Imma Tataranni: “Può sembrare antipatica…” Partirà stasera su Rai1 Imma Tataranni – Sostituto procuratore, una delle fiction più attese della stagione tv 2019/20. Parlando del suo personaggio, in un’intervista rilasciata a TeleSette, Vanessa Scalera ha rivelato: “È una donna di carattere, decisa, testarda, che può risultare molto antipatica perché non fa sconti a ...

Imma Tataranni - trama 1° episodio del 22 settembre : indagini su un corpo fatto a pezzi : Questa sera, 22 settembre, su Rai Uno andrà in onda il primo episodio della serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore. La nuova stagione delle fiction Rai inizierà proprio con questa nuova serie poliziesca diretta da Francesco Amato, se non si tiene conto delle repliche di Montalbano trasmesse dal 9 settembre. Imma Tataranni è un personaggio nato dalla fantasia di Mariolina Venezia e protagonista dei romanzi "Come piante tra i sassi", ...

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore : su Rai1 indagini e risate tra i sassi di Matera : Vanessa Scalera in Imma Tataranni - Sostituto Procuratore La fiction italiana si impadronisce di un nuovo personaggio letterario. Direttamente dai romanzi Come piante tra i sassi, Maltempo e Rione Serra Venerdì di Mariolina Venezia, editi da Einaudi, arriva da questa su Rai1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, serie in sei puntate con protagonista Vanessa Scalera. La coproduzione Rai Fiction – ITV Movie, diretta da Francesco Amato, ...

Imma Tataranni Sostituto procuratore film stasera in tv 22 settembre : cast - trama - streaming : Imma Tataranni Sostituto procuratore è il film stasera in tv domenica 22 settembre 2019 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Imma Tataranni Sostituto procuratore film stasera in tv: cast La regia è di Francesca Amato. Il cast è composto da Carlo Buccirosso, Paolo Sassanelli, Massimiliano Gallo, Antonio Gerardi, Cesare ...

Cast e personaggi di Imma Tataranni Sostituto Procuratore : su Rai1 la risposta femminista a Montalbano : Sono tutti un po' curiosi di conoscere Cast e personaggi di Imma Tataranni Sostituto Procuratore che da oggi, 22 settembre, prenderà il via su Rai1 dopo il primo passaggio su RaiPlay. Valeria Scalera è chiamata a lasciarsi alle spalle la gavetta e il teatro per sbarcare in tv per un ruolo nuovo e innovativo, la risposta femminista (e femminile) a Montalbano ma anche una donna pronta a rompere gli schemi e che l'ha tanto coinvolta da farla ...

Imma Tataranni - anticipazioni prima puntata : L'hanno già definita la "Montalbano donna". Ma la protagonista di Imma Tataranni-Sostituto procuratore, la nuova serie tv in onda da questa sera, domenica 22 settembre 2019, alle 21:25 su Raiuno, è ben differente dal Commissario interpretato da Luca Zingaretti. Certo, anche lei arriva da una serie di libri, ma Imma stupisce per il suo carattere e la sua capacità di agguantare sempre la verità.Imma Tataranni, la trama Imma ha 43 anni, vive a ...

Imma Tataranni - ecco il cast della nuova serie tv di Raiuno : A vedere il cast di Imma Tataranni-Sostituto Procuratore, la nuova serie tv in onda da domani, domenica 22 settembre, alle 21:25, su Raiuno, c'è da dire che le premesse per un successo ci sono tutte. Dalla verve della protagonista, interpretata da Vanessa Scalera, a tutti gli altri comprimari, la serie tv tratta dai romanzi dal Premio Campiello Mariolina Venezia "Come piante tra i sassi", "Maltempo" e "Rione Serra Venerdì" (editi da Einaudi), il ...

Imma Tataranni : cast completo - numero puntate e repliche : Imma Tataranni quante puntate sono? Le news e le anticipazioni sulla nuova fiction di Rai 1 La fiction Imma Tataranni conquisterà il pubblico di Rai 1: in questo articolo troverete informazioni come cast completo, numero di puntate e repliche. Dopo Montalbano e Rocco Schiavone, arriverà in prima serata una serie investigativa con protagonista una donna, […] L'articolo Imma Tataranni: cast completo, numero puntate e repliche proviene da ...

Massimiliano Gallo a Blogo : "Imma Tataranni e il suo messaggio moderno per combattere il maschilismo odierno" (VIDEO) : "Spero che questa serie abbia lo stesso successo di grandi serie partite da grandi libri come Montalbano di Camilleri e I bastardi di Pizzofalcone di De Giovanni". Ad esprimere l'auspicio, ai microfoni di Blogo, è Massimiliano Gallo, che nella nuova serie di Rai1 dal titolo Imma Tataranni, in onda a partire da domenica 22 settembre 2019, interpreta Pietro De Ruggeri, ossia il marito della protagonista.Rispetto a Imma Tataranni, "un personaggio ...

Imma Tataranni - Alessio Lapice a Blogo : "Porto in scena i ragazzi che inseguono quello che vogliono diventare" (VIDEO) : "Con il regista Francesco Amato abbiamo lavorato soprattutto sull'innocenza, sulla purezza del mio personaggio, che appare quasi un'incapacità mentale, ma non è così". Alessio Lapice introduce così, ai microfoni di Blogo, Ippazio Calogiuri che interpreta nella nuova serie di Rai1 dal titolo Imma Tataranni, in onda a partire da domenica 22 settembre 2019.In apertura di post il video integrale dell'intervista. ...

Imma Tataranni - le anticipazioni di Massimiliano Gallo : “Mia madre la odia” : anticipazioni Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, l’attore Massimiliano Gallo ospite a La vita in diretta Massimiliano Gallo è nel cast di Imma Tataranni, la nuova fiction di Rai 1 in partenza domenica 22 settembre. Oggi l’attore era nel salottino de La vita in diretta, nella prima parte del programma pomeridiano, e ha dato delle anticipazioni […] L'articolo Imma Tataranni, le anticipazioni di Massimiliano Gallo: ...

Imma Tataranni – Sostituto procuratore - la prima puntata : anticipazioni trama e cast : La Rai Radiotelevisione Italiana presenta Imma Tataranni – Sostituto procuratore, la nuova fiction di genere giallo in onda sulla rete ammiraglia del servizio pubblico. Il primo episodio – di seguito la trama – va in onda domenica 22 settembre, in prima serata, dalle 21.25 circa in poi. A interpretare la protagonista c’è Vanessa Scalera (Mari del sud, Il nostro Messia, Vincere, Bella addormentata, prima di andar via, Mia ...