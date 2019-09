Il successo di Giulia De Lellis spiegato dai social

Fonte : vanityfair

(Di domenica 22 settembre 2019) Avete presente il vostro amico di Facebook che scrive cose ovvie e banali come – invento – «Le persone che ci amano sono quelle che voltandoci ritroviamo accanto» e vengono sommerse dai like, mentre anche il vostro post più impegnato riscuote al massimo una decina di consensi? Quello a cui assistite da utenti basiti è nient’altro il trick su cui si regge l’intero sistema: la condivisibilità. Un concetto condivisibile è quello espresso in modo conciso, semplice ed empatico. Quanto più un contenuto può incontrare l’esperienza personale di un altro soggetto, tanto più avrà la possibilità di essere condiviso. Breve, semplice, empatico e ovvio. L’ovvietà è una componente fondamentale per un contenuto che aspiri alla condivisione, tanto più un concetto è ovvio, tanto più avrà la possibilità di entrare nel quotidiano come quando in ascensore andiamo sul sicuro e per riempire ...

