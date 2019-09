Il simbolo dell’infinito “compare” nei cieli una volta l’anno | l’incredibile fenomeno

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 22 settembre 2019) L’analemma, che in astronomia rappresenta un “otto geometrico” e indica la posizione del Sole durante le stagioni dell’anno non cambiando mai né ora né località, proviene dal greco ανάλημμα, ovvero “piedistallo di una meridiana“. Ci sono delle variabili che fanno sì che il sole non colpisca la stessa porzione di orizzonte ogni giorno: l’inclinazione dell’asse terrestre e dell’elletticità dell’orbita terrestre. Inoltre, è possibile evincere la “collocazione” della luce anche in base alle coordinate: quella verticale di ogni punto è indicativa della declinazione del Sole in quella determinata data, mentre quella orizzontale indica lo spostamento della posizione del Sole divergente rispetto al tempo medio, quello degli orologi. Sarebbe anche curioso riuscire a fotografare l’analemma, ma come si può fare? Basta ...

dontwor03371796 : @Giusepp03556154 Due tette perfette come il simbolo dell'infinito. Come sarebbero Infiniti i modi di godere. - max68t : @Patri25094418 Simbolo dell’infinito.... - bi_ketty : RT @PabloAyo: Si definisce analemma il simbolo creato dal movimento apparente del sole quando viene fotografato per un anno di seguito da u… -