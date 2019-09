IL SEGRETO | anticipazioni puntata di lunedì 23 settembre 2019

Il SEGRETO anticipazioni 23 settembre 2019 : Elsa acquista casa con Alvaro. Potrà fidarsi? : Dopo aver detto Sì al matrimonio Elsa decide di acquistare con Alvaro un terreno per mettere su casa. Antolina, già provata dall'ennesimo litigio con Isaac, scopre dell'acquisto e va su tutte le furie...

Anticipazioni Il SEGRETO : Elsa viene arrestata per adulterio e picchiata in carcere : Saranno tempi duri quelli che Elsa dovrà affrontare nelle puntate de Il Segreto in onda in Italia nelle prossime settimane, durante le quali molti nodi verranno al pettine. Isaac scoprirà che Antolina era incinta di soli tre mesi al momento dell'aborto e, dopo essersi confrontato con Juanote (il padre del bambino) deciderà di lasciare la moglie. A nulla servirà il tentativo disperato della donna di negare tale menzogna: questa volta Isaac non le ...

Il SEGRETO - anticipazioni spagnole : Maria in balìa di una psicopatica : anticipazioni Il Segreto, puntate straniere: il folle piano di Fernando Al peggio non c’è mai fine a Il Segreto come si può evincere da una’anteprima apparsa su Nuovo Tv. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che la dolce Maria Castaneda si troverà in balìa di una pazza psicopatica, l’infermiera Dori. Maria è convinta di essersi finalmente liberata di Fernando Mesia che nutre per lei una vera e propria ossessione. ...

Il SEGRETO anticipazioni - puntate spagnole : Francisca e Raimundo lasciano Puente Viejo : Le anticipazioni sulle puntate spagnole de Il Segreto rivelano che Francisca e Raimundo lasceranno Puente Viejo. Purtroppo nella cittadina accadranno dei fatti sconvolgenti che condurranno la coppia a partire abbandonando tutto e tutti. Il buon Ulloa e la perfida Montenegro decideranno quindi di spostarsi nella capitale, a Madrid. Fernando rimane vedovo Fernando Mesia, ex marito di Maria Castaneda tornerà a Puente Viejo. La stessa matrona non ...

Il SEGRETO anticipazioni 22 settembre 2019 : Raimundo in pena per Julieta - Francisca interviene... : L'Ulloa si sente in colpa per quanto accaduto a Julieta. Francisca è sinceramente dispiaciuta e vuole aiutare il marito a riscattarsi. E' per questo che...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di domenica 22 settembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di domenica 22 settembre 2019: Meliton è ancora dispiaciuto per non aver vinto il premio di migliore tutore dell’ordine della regione, ma stavolta Tiburcio e gli altri riescono riescono a farlo star meglio consegnandogli una placca e un diploma. Antolina rode di gelosia all’idea che Elsa stia per sposarsi, soprattutto perché il rapporto dell’odiata Laguna con Alvaro appare perfetto mentre il ...

Anticipazioni Il SEGRETO - settimana prossima : Don Anselmo muore? : Il Segreto, Anticipazioni 23-28 settembre: Don Anselmo medita il suicidio Il Segreto continua ad appassionare i telespettatori di Canale5. Le Anticipazioni de Il Segreto dal 23 al 28 settembre svelano che uno dei personaggi più amati potrebbe togliersi la vita. Fernando si comporta fin troppo bene con Maria, vuole convincerla a lasciare Roberto. In seguito Mesia incontra alcuni uomini che gli danno un incarico pericoloso. Isaac non reagisce ...

Anticipazioni il SEGRETO - Puntate Spagnole : Molti Personaggi Escono di Scena! : Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole: Molti Personaggi lasciano la telenovela prima del passaggio verso la dodicesima stagione. In particolar modo, i telespettatori devono dire addio a Lola e Prudencio. Ecco cosa sta per succedere. Nel passaggio dall’undicesima alla dodicesima stagione, molte cose stanno per cambiare. I telespettatori de Il Segreto sono costretti ad assistere ad un cambiamento davvero drastico, che porta Molti ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di sabato 21 settembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di sabato 21 settembre 2019: Meliton è tristissimo per non essere riuscito a vincere il concorso di “miglior tutore dell’ordine”; Tiburcio, Dolores, Hipolito e Onesimo cercano di consolarlo ma l’uomo va a rinchiudersi in municipio… Il sergente Cifuentes decide di interrogare Don Anselmo sugli eventi successi il giorno della liberazione di Julieta… Adela, Consuelo, Marcela e ...

Il SEGRETO anticipazioni 21 settembre 2019 : Elsa scopre che Alvaro mente : Elsa scopre Alvaro al telefono e dalla faccia che il giovane fa, capisce che le sta nascondendo qualcosa. Cifuentas intanto interroga Don Anselmo.

Il SEGRETO anticipazioni dal 22 al 28 settembre : fughe e addii : anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Alvaro fugge con l’eredità di Elsa Le anticipazioni de Il Segreto annunciano che Elsa sta per sposarsi e Antolina è ancora gelosa del rapporto che la sua ex amica ha con Isaac, in quanto quest’ultimo non la degna di uno sguardo. Intanto, Alvaro porta avanti il suo piano e riesce […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 22 al 28 settembre: fughe e addii proviene da Gossip e Tv.

Il SEGRETO - anticipazioni : ANTOLINA fa arrestare ELSA - ecco perché : La vendetta è un piatto che va servito freddo. Lo sa bene la perfida ANTOLINA Ramos (Maria Lima), visto quello che farà nelle future puntate italiane de Il Segreto; messa di fronte alle sue responsabilità, la moglie di Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) studierà infatti un piano per far rinchiudere la povera ELSA Laguna (Alejandra Meco) in prigione. Il Segreto, trame: Isaac rintraccia Juanote, il vero padre del figlio di ANTOLINA Dando uno ...

Il SEGRETO - anticipazioni : Adela e Irene fondano un'associazione dedicata alle donne : Le anticipazioni della famosa soap opera spagnola Il Segreto riservano diverse curiosità che interessano ai telespettatori affezionati. Nelle prossime puntate, Irene Campuzano (interpretata dall'attrice Rebeca Sala) e Adela Arellano (interpretata dall'attrice Ruth Llopis), fonderanno un'associazione dedicata alle donne di Puente Viejo e includeranno nel nuovo progetto Maria Castañeda. Maria si scontra con Carmelo Nelle prossime puntate de Il ...

Il SEGRETO anticipazioni : Dolores disprezza la nipote Belen per errore : La famosa soap opera di origini iberiche Il Segreto, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, continua a suscitare la curiosità dei telespettatori grazie a numerosi colpi di scena. Gli spoiler dei prossimi appuntamenti italiani, rivelano che un personaggio femminile che porta allegria nelle trame farà una pessima figura. La donna in questione è Dolores, che commetterà una grossa imprudenza nel momento che attendeva con ansia. La moglie di ...