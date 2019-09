Il potente tifone Tapah minaccia il nordest del Giappone

In Cina è stata dichiarata la massima allerta per un potente tifone che si sta dirigendo verso la costa orientale del paese : Venerdì le autorità cinesi hanno dichiarato la massima allerta per un potente tifone che si sta dirigendo verso la costa orientale del paese. Il tifone, chiamato Lekima, ha già colpito Taiwan con venti di oltre 190 chilometri orari e dovrebbe arrivare