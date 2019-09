Il monito di Greta Thunberg all’Onu | “Siamo uniti e inarrestabili” L’attivista accolta

Greta Thunberg al Congresso Usa lancia un monito ai politici : “Non vogliamo i vostri elogi o gli inviti se poi non fate niente” : “Non vogliamo i vostri elogi e non vogliamo essere invitati per sentirci dire quanto siamo bravi e fonte di ispirazione. Risparmiateci tutto questo senza poi fare niente“. È questo il duro monito lanciato dalla 16enne attivista per l’ambiente, Greta Thunberg, al Congresso americano, dove ha incontrato i membri della task force sul clima istituita al Senato Usa. Le parole pronunciate da questa ragazza svedese, timida ma molto ...