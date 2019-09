Icardi | frecciata all’Inter | “al Psg per vincere qualche trofeo”

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 22 settembre 2019) “Era il mio settimo anno all’Inter e il mio sogno era giocare la Champions League con quella squadra e si e’ realizzato, ma non ho vinto nulla. Era arrivato il momento di giocare in una squadra che vince trofei, una come il Psg”. Sono le parole dell’ex centravanti dell’Inter, Mauro, adesso al Psg, rilasciate ai microfoni dell’emittente francese Canal plus. “Sono venuto per restare, faro’ di tutto per farmi riscattare, vediamo cosa succedera’ la prossima estate – ha dichiarato l’attaccante -. La competizione con Cavani e’ sana, e’ un grandissimo giocatore. Il nostro attacco e’ spettacolare non credo che nel mondo esista una squadra simile. Tutti mi definiscono un killer, perche’ sto sempre pronto dentro l’area di rigore per fare gol. Da quando ho iniziato a giocare da ...

