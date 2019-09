Huawei senza i Google Play Services | la soluzione pensata dai cinesi

Quanto vale la pena comprare i Huawei Mate 30 senza i servizi Google? Rassicurazioni e dubbi : Conviene comprare i Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro una volta che arriveranno in Italia? I due smartphone sono stati lanciati nella giornata di ieri e le loro schede tecniche non possono che essere considerate degne di nota. C'è, tuttavia, un grosso neo che li caratterizza, ossia la mancata licenza dei Google Mobile Services (GMS). Cosa significa esattamente e quali sono le effettive conseguenze per questa mancanza? Da chiarire fin da subito è ...

Senza sosta lo sviluppo di Huawei P Smart 2019 : sta arrivando la patch B264 : Si torna a parlare in queste ore di uno Smartphone che ha ottenuto un successo superiore alle attese qui in Italia, in riferimento al cosiddetto Huawei P Smart 2019. A distanza di qualche settimana dall'ultima patch messa a disposizione del pubblico italiano, infatti, possiamo concentrarci nuovamente sul device grazie alla diffusione di un nuovo aggiornamento. Mi riferisco all'upgrade di agosto, con cui potremo fare un ulteriore step nel ...

Ancora troppi Huawei P20 TIM senza EMUI 9.1 : la divisione italiana si giustifica : Ci sono Ancora diversi Huawei P20 TIM in circolazione che, ad oggi, Ancora non hanno ricevuto l'aggiornamento contenente il tanto invocato pacchetto software EMUI 9.1. In particolare, dopo qualche segnalazione giunta tra la fine di luglio e la prima settimana di agosto, il motore pare essersi inceppato, al punto che negli ultimi giorni sono diventate insistenti le richieste di informazione da parte degli utenti fermi al palo. Proviamo dunque a ...

Niente paura per Huawei Mate 30 senza app e servizi Google - probabile soluzione Meizu : La notizia che ha tenuto banco nel weekend è che il Huawei Mate 30 e naturalmente anche il Mate 30 Pro potrebbe giungere senza servizi Google a bordo, dunque senza Play Store ma pure senza app proprietarie di Big G. Questo aspetto, sulla carta estremamente negativo per tanti user Android, potrebbe essere mitigato e addirittura superato da una soluzione a cui il produttore starebbe lavorando anche da un po' di tempo. Come ci racconta anche ...

Una tragedia i Huawei Mate 30 senza le app Google? Probabilmente no : Non sarebbe una tragedia ove mai la serie dei Huawei Mate 30 dovesse arrivare senza Play Store e gli altri servizi Google. Stando a quanto riportato da 'smartdroid.de', dovrebbe esserci la possibilità per gli utenti di provvedere all'installazione manuale di queste applicazioni. L'OEM potrebbe star lavorando ad una procedura che lo permetta, il tutto senza violare l'embargo americano. In ogni caso, sappiate che potrete ricorrere sempre ad APK ...

IFA 2019 : Huawei svela un super-chip 5G e nuove cuffie senza fili : IFA 2019, le novità di HuaweiIFA 2019, le novità di HuaweiIFA 2019, le novità di HuaweiIFA 2019, le novità di HuaweiIFA 2019, le novità di HuaweiIFA 2019, le novità di HuaweiIFA 2019, le novità di HuaweiIFA 2019, le novità di HuaweiIFA 2019, le novità di HuaweiIFA 2019, le novità di HuaweiPer il terzo anno consecutivo, Huawei ha scelto l’IFA di Berlino per presentare un nuovo chip per i suoi smartphone. Il produttore cinese era ...

