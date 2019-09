Hockey pista | Supercoppa Italiana 2019 | finisce 3-3 l’andata fra Breganze e Forte dei

Fonte : oasport

(Di domenica 22 settembre 2019) Si deciderà tutto mercoledì prossimo, nella gara di ritorno.3-3 il primo match della sfida fradei Marmi, che assegna ladi. In veneto la squadra di Mir e quella di Bresciani si sono infatti equivalse. A partire meglio, nei cinquanta minuti di gara, sono gli ospiti che passano in vantaggio con la rete di Burgaya a cui però i padroni di casa rispondono con la doppietta di Scuccato; che manda i rossoneri in vantaggio 2-1 all’intervallo. Inc’è tensione per la posta in gioco: la ripresa si apre con il pareggio dei campioni d’Italia in carica, siglato da Maremmani. E’ 2-2. Al termine dell’incontro manca poco più di un quarto d’ora, il botta e risposta è servito: Mitjans fa 3-2, ma la segnatura ancora ad opera di Burgaya fissa le cose sul definitivo 3-3.ITALIA – GARA di ...

