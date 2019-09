Ho mandato un sms a Salvini | gli concedo l' onore delle armi | ha detto Renzi 

Fonte : agi

(Di domenica 22 settembre 2019) "Houn messaggino aquando si è dimesso e lui aveva fatto lo stesso com me dopo il referendum. Era giusto dire: sei il mio avversario e lo sarai sempre ma til'". Lo haMatteo Renzi ospite di Massimo Giletti a 'Non è l'Arena' su La7 la cui nuova edizione è iniziata stasera. "Non so se abbia telefonato a qualcuno, ma di sicuro ha fatto un errore", ha aggiunto. In quanto ai presunti poteri forti che hanno influenzato la nascita del nuovo governo, Renzi pensa che "ai presunti poteri forti non interessa chi governa, basta che sia seria. Non vogliono sentirsi dire solo: usciremo dall'Euro, cosa che hanno fatto i 'consigliori' didopo il diktat del Papeete". "Non avrei scommesso mezzo centesimo sul caos di agosto. Ma non è merito mio - haancora Renzi - qui siamo in presenza di un harakiri, di un autogol devastante di. ...

