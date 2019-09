“Ha detto ‘sì’ finalmente!” La famosa attrice si è sposata E tra gli invitati anche due

Francesco Chiofalo - verità incontro Fiordelisi : “Ha detto che devo morire” : L’incontro di Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi: adesso parla lui, raccontando la sua versione dei fatti Francesco Chiofalo ha adesso spiegato che non c’è stato un vero e proprio incontro con Antonella Fiordelisi. Come mai? Lei – a detta sua – lo avrebbe riempito d’insulti e lui non avrebbe quindi avuto la possibilità di dare […] L'articolo Francesco Chiofalo, verità incontro Fiordelisi: “Ha ...

Sebastiani - confessa : “Ha detto ‘Vediamoci meno’ - mi sono sentito deluso e l’ho uccisa” : “Quando mi ha detto che forse non era più il caso di vederci così spesso, mi è caduto il mondo addosso e ho pensato che il bene che diceva di volermi fosse finto e che in realtà non ci fosse mai stato”. Così, durante l'interrogatorio davanti al giudice, Massimo Sebastiani ha spiegato come è maturata in lui la rabbia omicida verso Elisa Pomarelli, uccisa 3 settimane fa a Piacenza."Il pollaio era diventato improvvisamente buio, si trattava di una ...

Insulti al figlio di Di Battista - la denuncia della moglie : “Hanno detto che è orribile” : "Hanno detto che mio figlio è orribile". A parlare, o meglio a scrivere, è Sahra Lahouasnia, moglie di Alessandro Di Battista, tra i gli esponenti più in vista del Movimento 5 Stelle, e mamma di Andrea, il loro bambino nato circa 3 anni fa. Lo ha fatto pubblicando un post sul proprio profilo Instagram per denunciare quanto subito dalla sua famiglia durante una gita a Verona. \\L’episodio è avvenuto in un autogrill lungo l’Autobrennero. "Stiamo ...

Nicole Mazzocato ha querelato Fabio Colloricchio : “Ha detto cose intime - non ci si comporta così” : Le dichiarazioni poco eleganti di Colloricchio sulla sua vita intima con la ex, pronunciate all'Isola dei Famosi spagnola, non resteranno impunite. La Mazzocato ha fatto sapere di averlo querelato: "Mi ha deluso perché io non ero là, non potevo difendermi". Nicole ha rinunciato al confronto in diretta tv per rispetto al fidanzato Thomas.Continua a leggere