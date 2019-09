Greta Thunberg | la mappa che svela la eco-balla Quello che gli ecologisti-talebani non

Italia Sì - Marco Liorni e il gelo in studio : "Ma perché..." - la domanda di Adriano Panatta su Greta Thunberg : "Ma perché Greta non sorride mai?". Adriano Panatta getta il conduttore Marco Liorni e lo studio di Italia Sì (Raiuno) nel gelo più totale quando, candidamente, chiede il motivo dell'espressione sempre seriosa di Greta Thunberg, la baby-paladina degli ecologisti di tutto il mondo. Leggi anche: "Raga

Il monito di Greta Thunberg all'Onu : "Siamo uniti e inarrestabili". L'attivista accolta da un'ovazione : "Ieri milioni di persone in tutto il mondo, soprattutto giovani, hanno marciato e chiesto vere azioni sul clima. Abbiamo mostrato che siamo uniti, e che noi giovani siamo inarrestabili". Con queste parole l'attivista svedese Greta Thunberg ha dato il via al Youth Climate Summit all'Onu, al fianco del seGretario generale Antonio Guterres. Greta è stata accolta da un'ovazione al Palazzo di Vetro

Vittorio Feltri contro Greta Thunberg e i suoi seguaci : "Ragazzina antipatica che va protetta da se stessa" : A me Greta è antipatica anche se è una ragazzina che andrebbe protetta, soprattutto da se stessa perché invece di pensare al proprio futuro, va in giro col termometro in tasca per misurare la temperatura, come se fosse una novità che il caldo e il freddo si alternano in base alle stagioni.

Al via l'Assemblea Onu sul clima - Greta Thunberg : "Noi giovani saremo inarrestabili" : Lotta al cambiamento climatico e sostenibilità saranno il focus della 74ª Assemblea generale delle Nazioni Unite. I lavori a New York si apriranno ufficialmente martedì, come di consueto con il discorso del seGretario generale Antonio Guterres, seguito dal presidente del Brasile Jair Messias Bolsonaro e da quello americano Donald Trump. Ma già da oggi, si è discusso di clima con lo Youth climate Summit a cui hanno partecipato giovani da tutto il mondo.

Greta Thunberg parla all'Onu del movimento per il clima : "Noi siamo inarrestabili". E Guterres elogia il "coraggio dei ragazzi" : "Noi giovani siamo inarrestabili". Con queste parole l'attivista svedese Greta Thunberg ha aperto il Youth climate Summit all'Onu a New York alla presenza del seGretario generale Antonio Guterres. "Ieri milioni di persone in tutto il mondo, soprattutto ragazzi – continua Greta, accolta al Palazzo di vetro con un'ovazione – hanno marciato e chiesto vere azioni sul clima.

Greta Thunberg ai governi del mondo : ?Noi giovani siamo inarrestabili" : ″Noi giovani siamo inarrestabili". Così l'attivista svedese Greta Thunberg dando il via al Youth Climate Summit all'Onu, al fianco del seGretario generale Antonio Guterres, all'indomani delle manifestazioni giovanili di massa a difesa del clima.Manifestazioni oggi a Parigi con un'impennata di violenza lungo il percorso della marcia per il clima. All'arrivo nei pressi di place d'Italie, si sono verificati scontri.

Sciopero per il clima - i ragazzi in piazza in 150 Paesi. Greta Thunberg : "Insieme stiamo cambiando il mondo" : Dall'Australia, l'Africa, l'Asia, l'Europa e l'America i ragazzi del mondo scendono oggi in strada per lo Sciopero globale per il clima dei Fridays for Future. A New York, dove il distretto scolastico ha dato il permesso di saltare le lezioni, sono attesi più di un milione di ragazzi in quello che potrebbe essere uno dei maggiori fra i 5mila eventi previsti in circa 150 paesi che hanno risposto all'appello.

Al via lo "sciopero" globale per il clima guidato da Greta Thunberg : Al via lo "sciopero" globale per il clima: da Melbourne a Stoccolma, da New York a Parigi, gli attivisti partecipano oggi a numerose manifestazioni in difesa del pianeta. Immancabile la presenza di Greta Thunberg, la 16enne svedese diventata figura-simbolo delle iniziative contro i cambiamenti climatici: la giovane si trova a New York in vista del summit ONU sul clima del 23 settembre. Il Global climate Strike è il 3° di una serie di manifestazioni.

Greta Thunberg si sta facendo una certa idea degli Stati Uniti : Davanti al Congresso ha spiegato che il cambiamento climatico è accettato ovunque tranne che negli Stati Uniti, e ha chiesto meno lodi e più azione

Usa - l'ex presidente Barack Obama incontra Greta Thunberg : "Io e te siamo una squadra". Il saluto con il pugno : "Ad appena 16 anni, Greta Thunberg è già uno dei più grandi difensori del nostro pianeta. Riconoscendo che la sua generazione subirà l'impatto peggiore del cambiamento climatico, non teme di spingere per un'azione vera". Lo ha twittato l'ex presidente Usa Barack Obama postando una foto e un video in cui stringe la mano alla giovane attivista svedese incontrata negli uffici della sua fondazione. "Lei incarna la speranza."

Greta Thunberg al Congresso Usa lancia un monito ai politici : "Non vogliamo i vostri elogi o gli inviti se poi non fate niente" : "Non vogliamo i vostri elogi e non vogliamo essere invitati per sentirci dire quanto siamo bravi e fonte di ispirazione. Risparmiateci tutto questo senza poi fare niente". È questo il duro monito lanciato dalla 16enne attivista per l'ambiente, Greta Thunberg, al Congresso americano, dove ha incontrato i membri della task force sul clima istituita al Senato Usa. Le parole pronunciate da questa ragazza svedese, timida ma molto determinata.

Greta Thunberg davanti alla Casa Bianca : simula un'estinzione di massa per la lotta contro i cambiamenti climatici : Dopo aver invitato in tv i politici a scendere in campo in difesa del clima, Greta Thunberg si è unita ai manifestanti che, fuori dalla Casa Bianca, chiedono al governo di affrontare l'emergenza del cambiamento climatico. La sedicenne attivista svedese e i manifestanti hanno inscenato una "estinzione di massa", simulando di morire a causa del cambiamento climatico. Una performance di 11 minuti, per ricordare gli anni che restano per agire.

Paolo Becchi - Greta Thunberg e il "nuovo M5s". La metamorfosi imposta da Grillo : sarà il "partito gretino" : "Il Movimento 5 Stelle creato da Gianroberto Casaleggio non esiste più". Paolo Becchi lo ripete dal giorno del "tradimento" di Beppe Grillo, che ha traghettato i 5 Stelle verso il Pd snaturando l'identità politica del Movimento. Oggi, spiega il professore ex ideologo grillino in una intervista.