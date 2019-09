GP Singapore LIVE - Vettel vince davanti a Leclerc e scaccia i fantasmi : è doppietta Ferrari : Finale - Vettel vince e scaccia i propri fantasmi, quinto successo per lui a Singapore. Secondo Leclerc per una doppietta Ferrari che mancava da due anni. Terzo Verstappen, poi Hamilton Bottas Albon...

GP Singapore LIVE - Vettel scatenato allunga ancora di più su Leclerc : 60° giro - Vettel comanda con 2" su Leclerc, Hamilton si riavvicina a Verstappen e va all'attacco per il terzo gradino del podio 59° giro - Verstappen chiede più potenza...

GP Singapore LIVE - Vettel gestisce bene il comando e segna il giro più veloce : 55° giro - Vettel non scherza e segna il gpv portando 1"3 il vantaggio su Leclerc 53° giro - Vettel gestisce bene il vantaggio di 1" su Leclerc mentre Verstappen non sembra in...

GP Singapore LIVE - Contatto Raikkonen-Kvyat - di nuovo in pista la safety-car : 49° giro - Raikkonen in difficoltà con le gomme hard tenta di reggere all'attacco di Kvyat, ma i due entrano in Contatto e il finlandese con la ruota anteriore sinistra danneggiata si...

GP Singapore LIVE - Ancora safety-car - Vettel e Leclerc che tensione : Per recuperare la Racing Point di Perez, entra nuovamente la safety-car 43° giro - Vettel tiene bene su Leclerc ed ha un vantaggio di 1" mentre Verstappen terzo è a 1"7 dal...

GP Singapore LIVE - Gara ripartita - Vettel rimane primo su Leclerc e Verstappen : 40° giro - La SC rientra ai box, ripartenza perfetta di Vettel che mette 8 decimi su Leclerc incalzato da Verstappen e Hamilton 38° giro - Con la safety-car in pista la situazione: Vettel...

GP Singapore LIVE - Due Ferrari al comando con Vettel e Leclerc : 36° giro - Ai box per il cambio gomme Hulkenberg e Sainz che montano gomme medie, l'Alfa richiama ai box Giovinazzi e gli monta gomme soft come anche la Toro Rosso con Kvyat Grosjean ai...