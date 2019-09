Governo |  Zingaretti | spirito nuovo | ricreare fiducia nel Paese

Fonte : agi

(Di domenica 22 settembre 2019) "Lo abbiamo detto fin dal primo giorno che questosi dovrà caratterizzare anche per un, per mostrare alche lavoriamo per il bene comune. Sia quando si tratta di vicende regionali sia quando si tratta di scelte da fare a livello di. Bisogna riaccendere l'economia, riprendere la stagione degli investimenti, abbassare le tasse sui redditi più bassi del, impedire l'aumento dell'Iva". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, arrivato in serata alla festa dell'Unita' di Bologna. "Sono tutti programmi e progetti condivisi che stanno creando uno. Anche per questo lo spread crolla e gli italiani si stanno rimettendo in tasca centinaia di milioni, già" diventati "miliardi. Perché l'altra settimana l'asta di un giorno ha fatto risparmiare 900 milioni agli italiani. Noi dobbiamo continuare con questo. Ovviamente è ...

