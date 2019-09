Governo Pd-M5s | su taglio parlamentari e nuova legge elettorale l' intesa non c' è

Sicilia : Schifani - 'con nuovo Governo nazionale opposizione M5S-Pd si salderà' : Palermo, 22 set. (AdnKronos) - "La maggioranza in Sicilia è quella venuta fori dalla urne, cioè una maggioranza risicata e non escludo che le conseguenze dell'accordo nazionale al governo possa rinsaldare di più l'opposizione che prima era divisa e ora si può invece saldare". Così l'ex presidente de

Sicilia : Schifani - ‘con nuovo Governo nazionale opposizione M5S-Pd si salderà’ : Palermo, 22 set. (AdnKronos) – “La maggioranza in Sicilia è quella venuta fori dalla urne, cioè una maggioranza risicata e non escludo che le conseguenze dell’accordo nazionale al governo possa rinsaldare di più l’opposizione che prima era divisa e ora si può invece saldare”. Così l’ex presidente del Senato Renato Schifani palando dell’attuale situazione politica in Sicilia. E dei problemi ...

Governo - Rizzo (Pc) : “M5s dice di non essere né di destra - né di sinistra - ma in realtà è ‘Franza o Spagna - purché se magna’” : “Pd e M5s? Questi se le sono date e se ne sono dette di tutti i colori fino al giorno prima: ‘Il partito di Bibbiano, mai con quelli’. E adesso stanno assieme. Il M5s dice di non essere né di destra, né di sinistra. Non mi riferisco assolutamente all’elettorato, che resta la parte migliore del Paese, ma ai dirigenti. Sono ‘Franza o Spagna purché se magna’, cioè pronti a fare qualunque giravolta. “. Sono ...

Cinque proposte delle piccole imprese al Governo Pd-M5s per rilanciare l'economia : Uno dei maggiori problemi della nostra economia secondo Paolo Zabeo (Cgia Mestre) è il persistere di forti squilibri...

Conte2 - De Luca : “Un Governo mistico - ricco di miracolati”. Poi attacca M5s e Di Battista : “Un villeggiante eterno che parla a capocchia” : “governo? Anche il Pd dovrebbe riflettere seriamente, perché nella composizione attuale dell’esecutivo ci sono sicuramente persone di valore, ma ci sono pure anime morte. Ho incontrato Prodi a Cernobbio e gli ho detto, appunto, che questo è un governo mistico, ricco di miracolati”. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv. “Sono tutti miracolati – continua – E ...

Iva - altra stangata. Il Governo Pd-M5s mette le mani pure sulle patenti : quanto ci costerà : Prima c' è stata la sentenza, quella della Corte di giustizia Ue del marzo 2019, che ha cancellato l' esenzione Iva per le lezioni di guida delle autoscuole. Poi l' Agenzia delle Entrate, che ci ha messo il carico, e ha stabilito la retroattività di quella sentenza: l' imposta, in sostanza, va appli

Massimo D'Alema e Davide Casaleggio - il retroscena che spiega come è nato il Governo Pd-M5s : Una insospettabile rete dietro l'inciucio Pd-M5s. Sarebbe stato Massimo D'Alema a mettere in contatto Davide Casaleggio con Nicola Zingaretti, dando il "La" al ribaltone anti-Salvini. A sostenerlo, in un retroscena dettagliatissimo, è Ilario Lombardo su La Stampa, riferendo di "contatti" tra l'ex pr

Sicilia : stop a voli Vueling per Roma - M5S 'Governo garantisca continuità territoriale' : Palermo, 20 set. (AdnKronos) - "Da quando il governo Musumeci è in carica abbiamo sentito parlare tanto di continuità territoriale, compagnie aeree tutte Siciliane, tavoli tecnici e politiche per ridurre i costi per chi parte e per chi arriva in Sicilia. Alla prova dei fatti però nulla è cambiato e

Sicilia : stop a voli Vueling per Roma - M5S ‘Governo garantisca continuità territoriale’ : Palermo, 20 set. (AdnKronos) – “Da quando il governo Musumeci è in carica abbiamo sentito parlare tanto di continuità territoriale, compagnie aeree tutte Siciliane, tavoli tecnici e politiche per ridurre i costi per chi parte e per chi arriva in Sicilia. Alla prova dei fatti però nulla è cambiato e a subire le conseguenze di questo immobilismo saranno, ancora una volta, i Siciliani”. Così la deputata del M5S all’Ars ...

Governo Pd-M5s - prime grane : caos regionali e i "due Matteo" pronti all'invasione (mediatica) : Il patto per presentare un candidato unitario alle elezioni regionali in Umbria rischia di saltare e la super esposizione...

Sallusti attacca Travaglio e il Governo : 'Dio esiste e non vota Pd-M5s né legge il Fatto' : Duro attacco di Alessandro Sallusti contro il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio: al centro del mirino è soprattutto l'atteggiamento del direttore del Fatto, che secondo Sallusti, è troppo vicino al governo Conte. Nel mirino soprattutto il caso del deputato di Forza Italia Sozzani, e anche la possibile intesa tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle alle elezioni regionali in Umbria. L'attacco contro Travaglio e il ...

Diego Sozzani - la vendetta M5s sui franchi tiratori Pd : "O così o salta il Governo" - accelerazione kamikaze : L'agguato dei franchi tiratori sull'arresto del deputato di Forza Italia Diego Sozzani renderà "più rigida" la posizione di Luigi Di Maio e del M5s sul core business grillino di questo governo, il taglio dei parlamentari. L'approvazione, spiega Augusto Minzolini nel suo retroscena sul Giornale, dovr

Governo Conte - Di Battista avverte M5S : 'Non vi fidate del PD senza Renzi' : Non è un mistero che alle radici del Movimento Cinque Stelle l'ipotesi di un'alleanza con il Partito Democratico potesse essere vista come il fumo negli occhi. Il corso degli eventi, però, ha dato dimostrazione come le cose siano potute cambiare. C'è chi, però, come Alessandro Di Battista non abbandona le posizioni radicali e, da personalità in questo momento esterno alla politica, manifesta tutto il suo malessere rispetto all'idea che i ...

Centinaio - la verità sulla crisi : "In agosto non c'erano le condizioni per un Governo Pd-M5s - poi..." : La verità sulla crisi? "Ad agosto non c'erano le condizioni per un governo Pd-M5s". È Gian Marco Centinaio, ex ministro leghista, a svelare a Omnibus come sono andate le cose nel Ferragosto bollente che ha portato al ribaltone a Palazzo Chigi. Giuseppe Conte è rimasto premier, a cambiare è stato il