Governo | Di Maio | ' Abbasseremo le tasse' | ma è bufera social | ' Barzellette'

Tasse - arriva lo stop di Di Maio "Il Governo deve abbassarle" : "Abbiamo come obiettivo quello di abbassare le Tasse, non di aumentarle. E secondo me è totalmente sbagliato scatenare un dibattito ogni giorno per parlare di nuovi balzelli". Il giorno dopo il dibattito sull'ipotesi di nuove Tasse da introdurre su merendine Segui su affaritaliani.it

Di Maio : «Nuovi balzelli? Priorità del Governo sia giù le tasse - non aumentarle» : Luigi Di Maio interviene sul dibattito sulle tasse e con un post su Facebook taglia corto sull'ipotesi di nuovi balzelli: «Nuovi balzelli? Priorità del governo sia giù le...

Ultimatum di Di Maio al Governo : “Fermi tutti. Noi abbiamo come obiettivo quello di abbassare le tasse, non di aumentarle. E secondo me è totalmente sbagliato scatenare un dibattito ogni giorno per parlare di nuovi balzelli”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri e leader M5S Luigi Di Maio, che dà una sferzata al governo proprio mentre, sul palco della Cgil a Lecce, sta parlando il premier Giuseppe Conte. Solo ieri Conte aveva aperto alla ...

Fisco : Mulè (Fi) - ‘tassare è nel DNA di Di Maio e sinistre al Governo’ : Roma, 22 set. (AdnKronos) – ‘Non esistono tasse etiche, esistono piuttosto tasse eretiche perché il risultato è sempre quello di mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Tasse eretiche perché nascono, ad esempio, dall’incapacità di tagliare le spese e gli sprechi inutili”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulé.‘Una tassa – ...

Orban : "Governo italiano separato dal popolo". Di Maio risponde : "Parli del suo Paese" : Il primo ministro dell'Ungheria Viktor Orban è stato uno degli ospiti della giornata di apertura di Atreju 2019, la kermesse di Forza Italia che si sta svolgendo a Roma questo fine settimana, si è allargato in un giudizio sull'Italia e sul suo governo usando gli stessi toni che l'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha utilizzato per mesi e continua ad utilizzare anche oggi.In Italia il governo è stato separato dal popolo. Siamo in ...

Orban attacca il Governo : «Esecutivo separato dal popolo». Ira Di Maio - Zingaretti : nemico dell'Italia : Il premier ungherese Viktor Orban attacca il governo italiano da Roma, durante la festa di Atreju 2019: «Esecutivo separato da popolo», scatenando l'ira di Luigi Di Maio e di Nicola...

Orban : “In Italia il Governo si è separato dal popolo” - Di Maio : “Eviti inutili ingerenze” : “Orban eviti inutili ingerenze. Non permetto a nessuno di giudicare o attaccare l’Italia, men che meno a chi fa il sovranista ma con i nostri confini. Orban non conosce il popolo Italiano, parli quindi del suo popolo, se vuole, non del nostro”. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, risponde così Viktor Orban, premier ungherese che ospite d’onore alla festa di Atreju 2019 ha detto: “In Italia il governo s’è ...

Governo - Travaglio : “Di Maio? Lo vedo più convinto dell’accordo col Pd - anche se è dura riaversi dalla fregatura di Renzi e di Salvini” : “Di Maio diffidente col Pd? riaversi dalla fregatura che rifilò Renzi lo scorso anno e da quella che ha dato Salvini alla vigilia di ferragosto è dura. E’ comprensibile che sia guardingo un politico di 32 anni che in un anno è stato fregato così brutalmente da tutti quelli che con cui si era messo a trattare”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che ripercorre le tappe della ...

Governo - Di Maio manovra sarà la prova del nove : Governo, Di Maio: "Abbiamo dimostrato davvero di essere postideologici: abbiamo accettato di lavorare con forze politiche di destra o di sinistra.

Di Maio chiede il taglio dei parlamentari "per rafforzare la fiducia del Governo" : "Il taglio dei parlamentari sarà una grande prova per rafforzare la fiducia su cui si basa il governo. Non credo che ci saranno frizioni". Luigi Di Maio, ad Assisi per partecipare al 'Cortile di Francesco', ha risposto così ai giornalisti che gli chiedevano se la fiducia riposta nel Pd dipenda dall'approvazione della riforma del taglio dei parlamentari. "Dimostreremo un'altra volta che questo governo è nato contro le poltrone - ha ripetuto il ...

Libia : Di Maio - ‘soluzione crisi è dovere morale e impegno politico Governo’ : Roma, 20 set. (AdnKronos) – “Trovare una soluzione alla crisi libica è un dovere morale e un impegno politico di questo governo. Dall’inizio dell’offensiva su Tripoli il conflitto in Libia ha prodotto più di 1.100 vittime a cui si aggiungono centinaia di migliaia di sfollati. Il popolo libico sta pagando un prezzo altissimo, con difficoltà di accesso a cibo, acqua e servizi essenziali”. Lo ha affermato il ...

Governo - Di Maio : “Esperienza nata per il taglio parlamentari. Non ci sono frizioni”. E su Di Battista : “Tutti liberi di parlare” : “Io credo che questo Governo sia nato, questa estate in un solo mese, perché l’obiettivo era non permettere a chi voleva far cadere il Governo di non tagliare i parlamentari. Mancano due ore e lo potremmo fare. Ma questo è uno dei motivi per cui Salvini ha fatto cadere il Governo”. Così il capo politico M5S e ministro degli Esteri Luigi Di Maio, incontrando i cronisti ad Assisi. Con il via libera alla riforma per ridurre il numero ...