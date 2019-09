Governo | Conte | ‘su industria serve chiarezza | no bacchetta magica ma possiamo far molto’

Cgil - alle giornate del lavoro l’incontro tra Conte e Landini : “Il Governo tirerà fuori un piano industriale chiaro per l’Italia” : “Soprattutto nel Sud un arretramento industriale significa non recuperare più i posti: il governo deve assolutamente trovare tutti gli strumenti per fronteggiare le crisi aziendali. Dobbiamo rassicurare il sistema industriale: il governo deve tirar fuori un piano industriale per l’Italia. Delle volte è mancata la chiarezza sugli investimenti industriali. Non possiamo permetterci di affidarci ogni anno a segnali contradditori”. Lo ...

Manovra : Conte - ‘Governo deve tirar fuori piano industriale’ : Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Il problema delle crisi aziendali in Italia è un problema molto serio. Hanno un tale impatto che pongono un problema di sistema”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo a Lecce alla VI edizione delle ‘Giornate del Lavoro’ organizzata dalla Cgil, rispondendo a una domanda di una lavoratrice del Mercatone 1. “Il governo deve assolutamente trovare tutti ...

Che senso ha il “fuoco amico” di Matteo Renzi sul Governo Conte e perché è ineluttabile : Ventisei deputati e quindici senatori: è questa la forza parlamentare del nuovo movimento di Matteo Renzi, Italia Viva. Politicamente, però, il partito dell'ex Presidente del Consiglio ed ex segretario del Partito Democratico vale molto di più, perché è determinante non solo per la tenuta del governo ma anche per la gestione dell'agenda politica.Continua a leggere

Governo : Saltamartini (Lega) - ‘Conte bis nemico di famiglie e imprese’ : Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Il trasformista Conte ha svelato la vera faccia del Governo Pd e M5S: Governo delle tasse e nemico delle imprese. E come primo atto mettono le tasse su merendine e bibite colpendo duramente il settore del nostro agro-alimentare. Non permetteremo questa aggressione fiscale a chi produce e alle famiglie” . Lo scrive su Facebook la deputata della Lega Barbara Saltamartini, presidente della ...

Matteo Renzi staccherà la spina al Governo Conte bis : Dopo la scissione di Matteo Renzi si è avuta la conferma che il Governo giallorosso ha vita molto breve. Il

Giuseppe Conte - lo sfogo con i ministri Pd : "Possiamo fidarci di Matteo Renzi? Quanto durerà il Governo?" : Dopo il consiglio dei ministri di giovedì 19 settembre si è tenuta una sorta di seduta psicoanalitica di gruppo sul futuro del governo dopo la scissione di Matteo Renzi. "Ma voi siete tranquilli? Vi fidate? Io del Pd mi fido, ma di lui ci possiamo fidare? Se fa su ogni cosa come ha fatto sulla giust

Giuseppe Conte "scippa" la polizia a Matteo Salvini : il Governo ricicla le promesse del leghista : Il governo giallo-rosso deve fare i conti con i consensi e così utilizza un'arma di Matteo Salvini: il riordino delle carriere per forze di polizia e forze armate. Giuseppe Conte ha convocato un tavolo, intorno al quale ha messo i ministri dell'Interno Lamorgese, della Difesa Guerini, della Giustizi

Governo : Conte - ‘azzerare rette nidi a famiglie svantaggiate da prossimo anno’ : Roma, 21 set. (AdnKronos) – “Il Governo si adopererà, d’intesa con le Regioni, per azzerare totalmente, a partire dal prossimo anno scolastico, le rette per la frequenza di asili nido e micro nido in favore delle famiglie svantaggiate, e Contestualmente ci impegneremo per aumentare i posti disponibili”. Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, all’inaugurazione di Valoridicarta SpA, presso lo ...

Governo - Feltri : 'Da Conte premesse per essere sbranato da Renzi - tutti a casa' : Il Governo "giallorosso" continua a far discutere. Il proposito dei vari partiti contraenti è quello di andare avanti il più possibile, arrivando possibilmente all'elezione del prossimo Presidente della Repubblica o magari alla fine della legislatura. L'indiscutibile eterogeneità tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle potrebbe essere l'ostacolo principale, inoltre la fuoriuscita dai dem di Matteo Renzi potrebbe rappresentare un ...

Conte2 - De Luca : “Un Governo mistico - ricco di miracolati”. Poi attacca M5s e Di Battista : “Un villeggiante eterno che parla a capocchia” : “governo? Anche il Pd dovrebbe riflettere seriamente, perché nella composizione attuale dell’esecutivo ci sono sicuramente persone di valore, ma ci sono pure anime morte. Ho incontrato Prodi a Cernobbio e gli ho detto, appunto, che questo è un governo mistico, ricco di miracolati”. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv. “Sono tutti miracolati – continua – E ...

“Il Governo Conte deve fare 3 cose perché sia un trionfo. Renzi? È un nuovo Craxi” : “Trovare 23 miliardi per evitare le clausole di salvaguardia dell'Iva, 5 miliardi per tagliare il cuneo fiscale e avviare un piano di investimenti pubblici. Se il governo di Giuseppe Conte dovesse riuscire a portare a casa queste tre cose sarebbe un trionfo”. Lo dice all'Agi Alan Friedman, giornalista e scrittore americano, volto noto della televisione italiana. “Sul nuovo governo M5s-Pd sono cautamente ottimista. Vedo il sollievo dei mercati ...

Governo : domani Conte ad Atreju poi in Puglia - domenica dalla Cgil a Lecce : Roma, 20 set. (AdnKronos) – Di seguito gli appuntamenti del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di sabato 21 e domenica 22 settembre: 21 settembre, ore 11.20, Festa di ‘Atreju 2019’ all’Isola Tiberina a Roma. Nel pomeriggio, alle ore 15.00, il premier sarà all’inaugurazione di Valoridicarta SpA, stabilimento del Poligrafico e Zecca dello Stato (viale Leone XIII 333) a Foggia. domenica 22 settembre alle ...

Sicurezza : Conte - ‘è al centro agenda Governo’ : Roma, 20 set. (AdnKronos) – “La Sicurezza dei cittadini e l’attenzione per le donne e gli uomini che la garantiscono è al centro dell’agenda di governo. L’impegno condiviso è quello di esercitare la delega per Difesa e Sicurezza e assumere le iniziative per finanziare gli straordinari per le Forze di polizia”. Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo la riunione di questa ...

Conte : "Mai accettata la formula porti chiusi. Renzi? Sorpreso dai tempi ma Governo sostenibile" (VIDEO) : Il premier Giuseppe Conte, ospite alla festa di Articolo 1, ha chiarito la sua posizione sul tema degli sbarchi dei migranti soccorsi dalle navi delle Ong del mare: "Quando ho parlato di immigrazione non ho mai accettato la formula riduttiva di 'porti aperti e porti chiusi' e ho sempre ragionato di rispetto dei diritti fondamentali". Sono lontani i tempi del caso Diciotti quando, era febbraio scorso, Conte rivendicava ...