Golf | Eurotour – Danny Willett trionfa nel BMW PGA Championship | 14° il campione uscente

Fonte : sportfair

(Di domenica 22 settembre 2019)si aggiudica il BMW PGA: Francesco Molinari,, termina il torneo in 14ª posizioneha firmato con 268 (68 65 68 67, -20) colpi il BMW PGA, uno dei più prestigiosi tornei dell’European Tour, equiparato praticamente a un major, e quarto degli otto eventi delle Rolex Series che si è disputato al WentworthClub (par 72) di Virginia Water, in Inghilterra, dove Francesco Molinari, che difendeva il titolo, è terminato 14° con 279 (69 70 69 71, -9). Al 41° posto Renato Paratore (287 – 71 71 71 74, -1), al 46° Andrea Pavan (288 – 68 76 75 69, par) e al 64° Edoardo Molinari (292 – 71 74 75 72, +4)., 32enne inglese di Sheffield, vincitore di un Masters (2016), ha conseguito il sesto titolo sul circuito, al netto del major, superando in un acceso duello finale Jon Rahm (271, -17) con il ...

