Giulia De Lellis | il botto a Milano | gli haters e le parole di Andrea Iannone

Maria De Filippi ad Amici : 'Il libro di Giulia De Lellis ha venduto più di 40mila copie' : Sebbene sia criticatissimo da molti, il libro di Giulia De Lellis sta sbancando: a meno di una settimana dalla sua uscita in tutti gli store, "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza" è saldamente al primo posto delle classifiche di vendita. Maria De Filippi, durante una gag con Pio e Amedeo ad Amici, ha fatto sapere che questo romanzo sui tradimenti è stato comprato da più di 40mila persone, senza contare quelle che lo hanno ...

Verissimo - Andrea Damante risponde alla sua ex Giulia De Lellis e piovono critiche : Aveva suscitato parecchio clamore l'intervista recentemente rilasciata da Giulia De Lellis a Verissimo, dove l'ex volto di Uomini e donne aveva rivelato alcune indiscrezioni sulla love-story naufragata con Andrea Damante. Ma, finalmente, è giunta la volta di quest'ultimo, che, a sua volta intervistato questo sabato, è stato chiamato a dare la sua versione dei fatti in merito alla discussa rottura con Giulia.\\Le dichiarazioni rilasciate dall'ex ...

Mara Venier : Giulia De Lellis? Non so chi sia : In una nuova puntata di Domenica In, il talk show domenicale trasmesso su Rai 1, Mara Venier ha intervistato uno dei volti femminili più discussi di Canale 5, parliamo di Giulia De Lellis. Quest'ultima, originaria di Pomezia, dopo aver definitivamente archiviato la sua love story cominciata con Andrea Damante nel dating-show di Maria De Filippi, è diventata sempre più popolare sui social network, tanto da farne una piattaforma di ...

Giulia De Lellis annuncia il suo disco : Il suo libro Le corna stanno bene su tutto sta scalando le classifiche dei libri maggiormente venduti in Italia ma sta indignando tanti, soprattutto se si pensa che la prima fatica letteraria di Giulia De Lellis ha scalzato il re dell'horror Stephen King.Ma la ex fidanzata di Andrea Damante non si fa scoraggiare e dopo il trionfale firmacopie alla Mondadori in Duomo a Milano dove ha avuto l'accoglienza da parte di una marea di giovanissimi, ...

Andrea Damante/ Silvia Toffanin "Sei ancora innamorato di Giulia De Lellis". E lui... : Andrea Damante a Verissimo su Giulia De Lellis, Silvia Toffanin "Sei ancora innamorato di lei". L'ex tronista di Uomini e Donne allora...

ANDREA DAMANTE/ "Giulia De Lellis? Non ho tradito col cuore o la testa ma col c..." : ANDREA DAMANTE a Verissimo su Giulia De Lellis e le corna: "Non ho tradito col cuore o la testa ma col c...". E la frase fa il giro del web.

Andrea Damante su Giulia De Lellis : 'Mi fa ancora effetto ma sta con Iannone - per ora' : Sono stati gli spunti di discussione che Andrea Damante ha regalato confrontandosi con Silvia Toffanin: nel corso dell'intervista che ha rilasciato a Verissimo, infatti, il ragazzo ha detto alcune cose che hanno immediatamente catturato l'attenzione degli appassionati di gossip. Sebbene oggi la celebre influencer sia felice accanto a Iannone, il dj non nega di sentirsi legato a lei da un sentimento che non svanirà mai. Andrea smentisce Giulia: ...

Andrea Damante/ "Giulia De Lellis? Prima di Iannone io e lei..." - Verissimo - : Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne, a Verissimo risponde a Giulia De Lellis sui tradimenti: 'Prima di Iannone io e lei...'.

Domenica In - Mara Venier stende Giulia De Lellis dopo l'intervista : "Ma che razza di persona è?" : Mara Venier è stata intervistata da La Repubblica, nell'edizione in edicola Domenica 21 settembre. Tra i vari argomenti trattati, la conduttrice ha parlato di una delle sue ultime ospiti a Domenica In, in onda su Rai 1: l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ora anche scrittrice Giulia De Lellis. L'

Mara Venier - colpo a Giulia De Lellis dopo l’intervista : “Non so chi sia” : Mara Venier, colpo a Giulia De Lellis dopo l’intervista a Domenica In: “Non so chi sia” La scorsa settimana Giulia De Lellis è sbarcata a Domenica In ed è stata intervistata con la sapiente guida di Mara Venier. Ora emerge un curioso retroscena raccontato dalla stessa conduttrice veneziana che si è confessata lungo le colonne […] L'articolo Mara Venier, colpo a Giulia De Lellis dopo l’intervista: “Non so chi ...

Mara Venier ‘affonda’ Giulia De Lellis : “L’ho intervistata ma ancora non so chi sia” : Piaccia o no, Giulia De Lellis è uno dei personaggi del momento. Il suo libro, scritto con Stella Pulpo, ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’, in pochi giorni ha venduto talmente tante copie da aver superato addirittura Stephen King. Un successo di fronte al quale non si può rimanere impassibili e così la ex corteggiatrice di Uomini e Donne e influencer è stata subito invitata alla prima puntata della stagione di ‘Domenica ...

Mara Venier - frecciatina a Giulia De Lellis dopo l'intervista : 'Non ho capito chi sia' : Domenica scorsa, tra le ospiti della prima puntata di Domenica In c'è stata anche Giulia De Lellis, l'influencer lanciata da Uomini e Donne che ha presentato su Rai 1 il suo primo libro dal titolo "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza". Nonostante sia stata un'intervista molto seguita dal pubblico, a distanza di giorni la conduttrice veneta ha dichiarato in un'intervista rilasciata a "La Repubblica" che, sebbene l'abbia ...

La Venier su Giulia De Lellis : 'L'ho intervistata a Domenica In - ma non so chi sia' : È una battuta piuttosto infelice quella che Mara Venier ha fatto su Giulia De Lellis: intervistata dal quotidiano "La Repubblica" sul successo che ha ottenuto la prima puntata di Domenica In, la presentatrice veneziana ha commentato l'ospitata dell'influencer con parole che stanno facendo discutere. La Venier commenta l'ospitata di Giulia a Domenica In È passata quasi una settimana da quando Mara Venier ha intervistato Giulia De Lellis a ...

La versione di Andrea Damante : «Ho tradito Giulia De Lellis solo due volte» : Andrea Damante e Giulia De LellisAndrea Damante e Giulia De LellisAndrea Damante e Giulia De LellisAndrea Damante e Giulia De LellisAndrea Damante e Giulia De LellisAdesso tocca all’altra campana. Giulia De Lellis, influencer, ex gieffina e protagonista di Uomini e Donne, oggi è felice al fianco del pilota Andrea Iannone. Ma la sua prima storia importante (e pubblica) è stata con Andrea Damante, anche lui ex Uomini e Donne e Gf vip ora ...