Giorgia Meloni svela ad Atreju i veri sondaggi su Fratelli d' Italia | A quanto siamo

Giorgia Meloni chiude Atreju : "Perché siamo sovversivi". Fratelli d'Italia - orgoglio di destra : la denuncia : "siamo sovversivi? Sì, difenderemo sempre Dio, patria e famiglia". Giorgia Meloni chiude l'edizione 2019 di Atreju, festa di Fratelli d'Italia, con "qualcosa di destra". "Ci dicono che siamo un nemico, pericolosi sovversivi. Non ci preoccupiamo - tuona la presidente FdI dal palco romano -. Sì, se c'

Fratelli d’Italia - Viktor Orban ad Atreju scherza su Giorgia Meloni : “In Ungheria sarebbe al centro” : “Il vostro interesse mi onora e mi commuove”. Viktor Orban è sul palco di Atreju, ospite d’onore della festa di Fratelli d’Italia. Accolto da cori da stadio e grandi applausi, il primo ministro ungherese attacca la sinistra e avverte l’Italia: “In Italia il governo si è separato dal popolo. Sta prendendo piede una nuova offensiva della sinistra, arrivano nuovi leader e vecchi quadri come Renzi e ...

Giorgia Meloni - la lezione a Conte e Pd : "Aspetto ancora...". L'ordine impartito al popolo di FdI ad Atreju : I "nemici" Giuseppe Conte e Graziano Delrio ad Atreju, casa di Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia? Cronaca di un incontro in bilico tra freddezza del pubblico, cortesie per gli ospiti e veleni tenuti dietro il palco. I sostenitori di FdI dicono di essere andati lì solo per ascoltare il premier unghe

Giorgia Meloni smonta Luigi Di Maio : "Ministro degli Esteri imbarazzante su Orban - regaliamogli una cartina" : "È imbarazzante sentire dal ministro degli Esteri, riferito al premier ungherese Viktor Orban, che non si può fare i sovranisti con il governo degli altri". Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, stronca Luigi Di Maio che ha accusato il capo del governo di Budapest, intervenuto ad Atreju, di "

Giorgia Meloni - una granata su Matteo Renzi (e Silvio Berlusconi) : "Al centro più partiti che voti" : "Gli italiani sono stufi degli inciuci, al centro ci sono più partiti che voti". Giorgia Meloni colpisce duro Matteo Renzi e Italia Viva, nata dalla scissione con il Pd per puntare agli elettori al di fuori della sinistra. Ma nella sua intervista al Messaggero, la leader di Fratelli d'Italia sembra

"Al centro ci sono più partiti che voti" - dice Giorgia Meloni : In un'intervista a Il Messaggero, il Presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sostiene di vedere “un affollamento al centro” politico dove però “non più sicura che ci sia un elettorato”. Anche perché, aggiunge Meloni, “per troppo tempo si è confuso il moderatismo con l'inciucismo” e “come se per essere moderato uno dovesse per forza essere anche un voltagabbana”. Quanto al fatto che la scissione di Renzi abbia modificato il quadro ...

Silvio Berlusconi spolpato da Giorgia Meloni - il caso del neo-coordinatore in Emilia Romagna : Matteo Salvini e Giorgia Meloni spolpano sempre più il partito di Silvio Berlusconi. A "infierire" particolarmente è Fratelli d'Italia, che in alcune zone cancella rapidamente quel che resta del forzismo. Quello che succede in Emilia è emblematico: qui - come ricorda Italia Oggi - FI aveva una buona

Conte e Orban special guest di Giorgia Meloni ad Atreju : “Sfida alle stelle” è lo slogan di Atreju 2019, la kermesse della destra italiana arrivata alla sua 22esima edizione e si terrà all’isola Tiberina di Roma da venerdi 20 a domenica 22 settembre. Saranno ospiti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte - sabato 21 alle 11.30, intervistato da Bruno Vespa - e il capofila dei sovranisti europei, il premier ungherese Viktor Orban - sembre sabato 21, alle 15;30 ...

Giorgia Meloni invita Giuseppe Conte ad Atreju : il premier nella "fossa dei leoni" sovranisti di FdI : Simbolicamente deve essere anche un tentativo di dire no ai partiti di plastica, quelli artefatti e privi di un radicamento territoriale. Di sicuro è un modo per recuperare l' anima ecologista della destra, la sua vena ambientalista, "verde" oseremmo dire, che si preoccupa della Natura e della salut

Quarta Repubblica - Anticipazioni : stasera Giorgia Meloni e la situazione migranti : stasera intervista a Giorgia Meloni e altri esponenti politici per parlare del tema dell'immigrazione.

Giorgia Meloni - dedica alla figlia Ginevra/ 'Hai dato un senso a tutto' : Per il suo terzo compleanno, Giorgia Meloni ha dedicato un bellissimo messaggio d'amore alla figlia Ginevra: 'Stare con te il mio più grande desiderio'.

Sondaggio Demos di Ilvo Diamanti : trionfo per Matteo Salvini e Giorgia Meloni - la loro alleanza è vincente : Quale coalizione se mai si tornasse alle urne potrebbe ottenere la maggioranza? Secondo il Sondaggio Demos illustrato da Ilvo Diamanti su La Repubblica, l'alleanza che più di tutte convince gli elettori è quella composta dalla Lega di Matteo Salvini e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che arriva a

Giorgia Meloni - piazza e sondaggi. Fratelli d'Italia spiccano il volo : "Adesso pensiamo in grande" : E quindi uscimmo a riveder le stelle. Nella sua ricerca di Infinito, presente già nel nome della manifestazione - Atreju, come il protagonista de La storia infinita - Fratelli d' Italia allarga gli orizzonti puntando alle stelle e ad altri continenti, con lo sguardo rivolto all' Occidente, al domani