Ghoulam | “Siamo più forti perché è un anno in più che lavoriamo col mister”

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 22 settembre 2019) Nel post partita di Lecce-Napoli, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Faouzi. Ha parlato del bambino malato a cui ha promesso un biglietto per il San Paolo “Ci siamo messi d’accordo ma dobbiamo aspettare che il papà ci dia qualche giorno per portare il bambino allo stadio. Avrei provato per mercoledì ma non è stato possibile. Proveremo dopo la sosta. Per me queste cose sono la normalità. Sono molto religioso e la mia religione mi impone queste cose”. Quali sono le tue sensazioni dopo questi 90 minuti giocati? “Non ho avuto tanta continuità, è sempre stato difficile tornare. Oggi più andava avanti la partita e più mi sentivo sempre meglio. Il primo tempo è stato difficile per tutti, faceva davvero tanto caldo. Nel secondo tempo il caldo è calato un po’ e abbiamo gestito meglio. Abbiamo fatto gol in contropiede e poi abbiamo gestito gli ultimi ...

