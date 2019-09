Genova | paura per la caduta di frammenti dal viadotto Bisagno

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 22 settembre 2019) Claudio Carollo Il giunto di un tubo per lo scolo dell'acqua piovana è caduto dalprovocando forte preoccupazione tra i genovesi. "Ilè assolutamente sicuro" comunica Autostrade Cadono detriti dale tra i cittadini cresce l'ansia. Si tratta del giunto di un tubo per la raccolta d'acqua piovana, non di calcinacci come si è creduto in un primo momento, il frammento trovato oggi per terra sotto il ponte dell'A12 e per fortuna non ci sono state conseguenze. Ma alcuni pezzi di calcestruzzo si erano già staccati agli inizi di agosto e il 29 dello stesso mese due auto sono state danneggiate dalladella copertura di un giunto nell'area di sosta sottostante. L'eco di un incubo che ritorna per i residenti che hanno segnalato l'accaduto. Come riportato da "Il Secolo XIX", Autostrade spiega attraverso una nota della ...

