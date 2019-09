Fonte : ilnapolista

(Di domenica 22 settembre 2019) Ladello Sport, così come tutti i quotidiani compresa La Stampa di Torino, sono impietosiu nell’analizzareprestazionentus di Maurizio Sarri che ha battuto 2-1 il. Non è questione di «sarrismo». Qui non s’è visto neanche «allegrismo» e Allegriper la quantità di retropassaggi da mancanza di idee. Passi perdere il filo del gioco, ma la mentalità no. Ilha giocato alla pari dal primo all’ultimo, prendendo sempre il sopravvento sulla trequarti con un pressing che poteva ricordare quello dello Slavia contro l’Inter. Qual è la vera? Scrive così l’inviato Fabio Licari. In realtà nessuno ha capito quale sia laoggi. L’elettroencefalogramma è impazzito. Un’ora di grande calcio con il Napoli e il niente di Firenze. Un bel secondo tempo a Madrid e unaimbarazzante con il. L'articolo ...

napolista : Gazzetta: “Allegri sarebbe stato massacrato per la partita della Juve col Verona» “La quantità di retropassaggi, l… - SalvatoreLupo3 : @Gazzetta_it Milan piazza difficile per Gianpaolo non so se continua d'allenatore, ho sara sostituito torna Allegri al milan? - andre61219 : @Gazzetta_it Gioca peggio della Juve di Allegri ed accampa scuse. Male Sarri... -