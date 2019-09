Francesca e la bambina | Le ho salvato la vita e non so neanche chi sia

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 22 settembre 2019)Angeli Era in treno, le hanno telefonato: c'è bisogno del suo midollo. «Ma il dono l'ho ricevuto io» «Quando mi dicono che sono stata coraggiosa, che sono una guerriera rispondo che non è così perché la forza autentica appartiene ai malati: sono i pazienti i veri guerrieri».Pirovano ha 23 anni e la grazia della leggerezza quando racconta di aver donato il midollo e così di averlaad una bimba di tre anni come se il suo fosse un gesto semplice, quotidiano come quello di alzarsi dal letto tutte le mattine.Pirovano è una studentessa, una ragazza come un milione di altre sue coetanee che un giorno, senza che allora ne fosse consapevole, è inciampata nel destino di una bimba molto malata, probabilmente condannata a morire e che invece ha incrociato la generosità spensierata diche le ha fatto il dono dellasenza neppure ...

