Formula 1 – Vettel non sta nella pelle | Leclerc leggermente deluso e Verstappen contento

Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio di Singapore di Formula 1 : E la prima vittoria nel Mondiale per il pilota tedesco, primo al traguardo davanti al compagno di squadra Leclerc

Formula 1 – Cambio di regole dal 2020? Hamilton e Vettel durissimi : “una stronzata completa” : Hamilton e Vettel non nascondono il loro disappunto riguardo l’ipotesi di inserire la Qualifying Race a griglia invertita dal 2020 Manca poco ormai per il Gp di Singapore: grande festa rossa ieri pomeriggio, con la terza pole position consecutiva di Charles Leclerc, che ha lasciato senza parole Lewis Hamilton, secondo davanti a Vettel. A margine delle qualifiche del Gp di Singapore, i piloti sono stati interrogati su quella che ...

Formula 1 – Vettel sorride a metà : “monoposto ok - ma che peccato il finale del Q3! Domani non vedo l’ora di correre” : Sebastian Vettel chiude terzo le qualifiche di Singapore: il pilota Ferrari si rammarica per l’errore nel Q3 ma svela di aver avuto buone sensazioni dalla propria monoposto Firma il miglior tempo nel Q3, poi nel finale non riesce a concludere l’ultimo giro come vorrebbe e si vede superare da Leclerc ed Hamilton, rispettivamente poleman e secondo di giornata. Terminano con l’amaro in bocca le qualifiche di Singapore di ...

Formula 1 – Il sorriso di Binotto : “pacchetto aerodinamico straordinario. Leclerc in fiducia - Vettel ha dimostrato di…” : Leclerc in pole position, Vettel terzo: la Ferrari sfiora la doppietta sul circuito di Singapore. Mattia Binotto guarda con fiducia alla gara di domani La Ferrari sfiora un’inaspettata doppietta a Singapore con Charles Leclerc nuovamente in pole position e Sebastian Vettel terzo, alle spalle di Hamilton. Nel post qualifica, Mattia Binotto si complimenta con i due piloti della Rossa e analizza così quanto visto in pista: “tanta ...

Formula 1 – Leclerc euforico - Hamilton spiazzato dalle Ferrari e Vettel ottimista : le parole dei protagonisti delle qualifiche del Gpdi Singapore : Charles Leclerc si prende la terza qualifica consecutiva: le parole dei primi tre classificati delle qualifiche del Gp di Singapore Charles Leclerc da favola a Singapore: il giovane monegasco della Ferrari ha conquistato oggi la sua terza pole position consecutiva, la quinta stagionale, piazzandosi davanti a tutti nelle qualifiche del nuovo appuntamento stagionale. Leclerc, che ha fermato il cronometro sull’1.36.217, si è lasciato ...

Formula 1 - Vettel ammette il ritardo della Ferrari : “il pacchetto funziona - ma per stare dietro alla Mercedes…” : Il pilota della Ferrari ha ammesso di essere in ritardo rispetto alle Mercedes, sottolineato però di essere fiducioso in vista delle qualifiche Sebastian Vettel ha cominciato in maniera positiva il fine settimana di Singapore, il tedesco ha chiuso infatti nella top-3 in entrambe le sessioni di libere, confermando l’attuale competitività della Ferrari. Photo4/LaPresse Il nuovo pacchetto portato a Marina Bay dal Cavallino ha sì ...

Formula 1 – Hamilton imprendibile a Singapore! Verstappen davanti a Vettel : Leclerc lontano ma… [TEMPI] : Lewis Hamilton firma il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp di Singapore: alla sue spalle Verstappen e Vettel. Sesto Leclerc, veloce nel long run La prima giornata di prove libere del Gp di Singapore si conclude, come di consueto, con la seconda sessione nella quale i piloti hanno affinato il proprio feeling con il circuito asiatico. Lewis Hamilton si è dimostrato subito velocissimo, prendendosi il miglior tempo ...

Formula 1 – Terminate le FP1 a Singapore : Verstappen alza la voce a Marina Bay - Vettel e le Mercedes inseguono [TEMPI] : Il pilota della Red Bull davanti a tutti nella prima sessione di libere a Singapore, alle sue spalle si piazzano Vettel e le due Mercedes di Hamilton e Bottas Si chiude nel segno della Red Bull la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore, Max Verstappen fa segnare il miglior tempo fermando il crono sull’1:40.259. Lapresse Una prestazione convincente quella dell’olandese, abile a mettersi alle spalle la ...

Formula 1 - Vettel a muso duro contro i critici : il tedesco esce allo scoperto e svela il suo futuro : Il tedesco ha voluto mettere in chiaro alcune cose circa il proprio futuro in Ferrari, spegnendo le voci circa un suo ritiro al termine della stagione Ne ha sentite tante, forse troppe dopo questi due Gran Premi vinti da Charles Leclerc a Spa e Monza. Sebastian Vettel però non si è fatto scalfire dalle critiche, affrontando a muso duro i suoi detrattori e confermando la sua presenza in Ferrari anche nella prossima ...

Formula 1 – Vettel si lascia Monza alle spalle : “ecco quale è il segreto per Singapore” : Sebastian Vettel tra motivazione e voglia di riscatto: il tedesco della Ferrari pronto per il Gp di Singapore A Singapore è tutto pronto per un nuovo appassionante appuntamento della Formula 1. Dopo le gare di Spa e Monza, i piloti hanno goduto di una settimana di relax prima di tornare a sfidarsi in pista nello spettacolare scenario notturno di Singapore. Photo4/LaPresse Sebastian Vettel, che a Monza non è riuscito a far bene davanti al ...

Formula 1 – Vettel in crisi? Ricciardo non ha dubbi : “il talento non si perde - ecco cosa gli serve” : Daniel Ricciardo dalla parte di Vettel: l’australiano della Renault ‘difende’ il tedesco della Ferrari Si corre domenica il Gp di Singapore e i piloti della Formula 1, dopo una settimana di pausa a seguito delle gare di Spa e Monza, sono pronti a darsi nuovamente battaglia in pista. Carico e motivato a far bene, Daniel Ricciardo ha risposto oggi in conferenza stampa alle domande dei giornalisti. L’australiano della ...

Formula 1 – Vettel si interroga sul proprio futuro : in caso di addio - la Ferrari ha già pronto il sostituto : Nel caso in cui il tedesco decida di lasciare Maranello al termine di questa stagione, la Ferrari si lancerebbe all’assalto di Ricciardo La situazione che vive Sebastian Vettel si fa più difficile di mese in mese, il tedesco ha ormai perso il grado di pilota numero 1 in casa Ferrari, colpa della doppia vittoria di Leclerc a Spa e Monza che gli ha permesso di sopravanzare in classifica proprio il compagno di ...

Formula 1 - Vettel non si sbilancia : “Singapore pista che amo - ma qui è impossibile fare pronostici” : Il tedesco vuole cancellare l’opaca prestazione di Monza, per questo il Gp di Singapore assume un significato speciale Non è certamente un periodo facile per Sebastian Vettel, il tredicesimo posto ottenuto a Monza non aiuta il morale del tedesco, superato in classifica piloti anche dal compagno di squadra Leclerc. Lapresse A Singapore è attesa la sua risposta, quella di un quattro volte campione del mondo pronto a rimettersi in ...

Formula 1 – Vettel - occhio a come guidi! Altri 3 punti e scatta il Gp di squalifica : ecco come funziona la superlicenza : Dopo i punti di penalità subiti a Monza, Vettel è vicinissimo al Gp di squalifica: la sanzione scatterà con un’altra infrazione da 3 punti che lo farà arrivare a quota 12 Mentre Charles Leclerc è l’uomo del momento in casa Ferrari, quello capace di vincere, consecutivamente, le gare di Spa e Monza, le uniche due vittorie della stagione travagliata del Cavallino, Sebastian Vettel è alle prese con continui problemi e delusioni. Il tedesco ...