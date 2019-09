Finalmente si è sposata! La famosissima showgirl ha detto “sì” Un matrimonio da favola e

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 22 settembre 2019) Doveva succedere, lo sapevamo tutti. Ne abbiamo parlato in conseguenza al suo grandioso addio al nubilato a Israele: Cristina Chiabotto e Marco Roscio si sono sposati. È stata l’ex Miss Italia a condividere sui social una foto dell’evento. Ilcon l’imprenditore piemontese è stato celebrato a Venaria Reale, un comune in provincia di Torino, dopo circa due anni d’amore. “21 Settembre 2019. Che sia una cosa sola” ha scritto la Chiabotto su Instagram pubblicando una foto scattata subito dopo l’uscita dalla chiesa. Le nozze con l’imprenditore sono arrivate a circa due anni dal primo incontro. Per 12 anni, l’ex Miss Italia 2004 è stata legata all’attore Fabio Fulco. Cerimonia blindatissima per Cristina Chiabotto e Marco Roscio. Pochissime le foto disponibili in rete dell’evento in attesa dell’esclusiva venduta a un noto giornale italiano. Dopo la cerimonia religiosa celebrata ...

